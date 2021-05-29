Актриса Евгения Крюкова спасла маленьких бельчат от гибели. Их фото покоряют сердца

Актриса Евгения Крюкова спасла бельчат, которые оказались у нее на даче. Фото: Instagram.com

Актриса Евгения Крюкова в начале мая подобрала на даче в Переделкино двух крошечных, еще слепых детенышей белки. На ладошке помещались. И стала себя называть «белкина мать». Что, конечно, круче, чем «ёшкин кот».

«Нашли под деревом, - сообщила Евгения своим подписчикам в Инстаграме. - Мне многие написали, что не нужно было брать. Мол, их мать потом не признаёт. Но… Во дворе гуляют три собаки и коты! Холодно! А мать поблизости не наблюдалась! Вряд ли можно было их оставить валяться под деревом!».

Поскольку Евгения Крюкова «зоолог» со стажем («три собаки и коты»), у нее куча знакомых ветеринаров. По поводу бельчат она постоянно на связи со специалистами. «Малыши отогрелись и начали потихоньку есть и писать! – сообщила она. - Это трудно и очень стрёмно! Но мы стараемся. Меня предупредили, что они могут погибнуть, так как белка мать могла избавиться от слабых! Они так делают!».

Отвлекаясь на репетиции и спектакли, Евгения регулярно публиковать отчеты о малышах в своем микроблоге. «Теперь важно, чтобы организм не среагировал на новое молоко», - она рассказала в следующий раз. Сыграет спектакль и сразу из театра - к своим белкам. Сообщает, как они писают и надо ли в этот момент их гладить по животику. Оказывается, надо. Интересно.

Фото бельчат покоряют сердца посетителей Instagram Евгении Крюковой. Фото: Instagram.com

«У нас мальчик и девочка! – вскоре узнали мы и эту новость. - Мы будем очень стараться сделать так, чтобы они выжили!». Однажды у Марфы (так зовут бельчонка-девочку) приключилось расстройство. «Мы чуть с ума не сошли! Пришлось лекарства дать, - написала Евгения. - Сейчас уже лучше! Ох, непростая эта задача!».

Она сделала детенышам гнездо из шерстяного платка: «Белки здоровы и вполне довольны! Если кто-то решит написать, что белка голодна и поэтому грызёт мой палец, я хочу сразу сказать, что барышня за 5 минут до этого видео умяла 10 мл молока! Отвалилась от еды с полным ощущением сытости и лёгкой икотой! Было много вопросов о том, чем кормим. Они едят молоко для котят. Белками можно давать только это молоко (название известной фирмы - Ред.). Любое другое может вызвать проблемы с пищеварением. Из шприца мы кормим не потому, что не в курсе про существование соски. Во-первых им очень удобно. Во-вторых у белки определенное положение тела во время еды и из соски они захлебываются! В общем малыши вполне счастливы! Просто очень много советов мне пишут и очень много вопросов! Буду отвечать по возможности!"

Этих милых бельчат Евгения нашла под деревом на своем участке. Фото: Instagram.com

Евгения попросила диванных советчиков не беспокоить ее: «Так как я начинаю волноваться и думать, что что-то делаю не так! Я беспрерывно на связи со специалистом!». Специалисты на то и специалисты, чтобы на глаз определить породу зверьков. «Белка Необыкновенная», - сказали они. Значит, так и есть.

Актриса сделала из своей миссии по спасению бельчат интереснейший сериал. Регулярно публикует новости. Подписчики оценили ее труд: «Это лучшее кино, которое мы видели за год пандемии. Этих актеров (бельчат) переиграть невозможно. Будем смотреть и дальше».

Бельчатам уже больше месяца от роду. Они уверенно растут и набирают вес. И совершенно ручные. У мамы Жени доверчиво сидят на плече. Она собирается построить им вольер. Ну а мы будем дальше смотреть этот мини-сериал о белках.