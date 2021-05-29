Тимати выбрал экс-подругу Неймара: спектакль окончен – у «Холостяка» вышел пафосный финал

Тимати дарит кольцо победительнице шоу Кате. Фото: кадр с видео ТНТ.

29 мая в восемь вечера начнется финал восьмого сезона шоу «Холостяк». Главный герой проекта 37-летний бизнесмен и музыкант Тимур Юнусов ожидаемо выберет в финале 23-летнюю Катю Сафарову – самую успешную девушку на проекте. Новый сезон «Холостяка» мы смотрели внимательно и с надеждой, что креативная команда Тимати оживит шоу в достоверность которого мало кто верит. Однако чуда не случилось.

Нам рекламировали «эмоциональный финал и максимально романтичного Тимура». В итоге телезрители, которые посмотрели шоу в разных регионах страны (везде свои часовые пояса) уже обменялись мнениями о том, как все вышло. В официальных аккаунтах телепроекта сначала чистили критику, потом и вовсе закрыли комментарии к последним публикациям. К прежним сюжетам «Холостяка» комментарии ограничены – вся критика удалена. А ведь там писали правду: некоторые серии были настолько скучны, что хотелось заснуть. Отшлифованная сценарием красивая жизнь богатых людей выглядит фальшиво. Хотя продюсеры старались раскрасить ее яркими красками.

Тимати дарит кольцо победительнице шоу Кате. Фото: кадр с видео ТНТ.

Победителей не судят

В финале все было красиво. Тимур в белом смокинге на вертолетной площадке с видом на Дубай низким сексуальным голосом спрашивает Катю: «Ты примешь это кольцо?» Катя: «Я приму». Поцелуи, комплименты. Вот она покачнулась, чтобы напугать жениха, а он пообещал в любой момент поймать и уберечь от падения…

В последней серии шоу Тимати выбирал между двумя финалистками – Катей Сафаровой и Алисой Грабовой. С каждой из финалисток и Тимурам в проекте накрутили романтическую историю – все как любят впечатлительные телезрительницы подобных проектов. С Алисой холостяк прыгнул с парашютом, скакал на лошадях по пустыне. На свидание с Катей Тимати сходил в тир. Было много свиданий и многозначительных взглядов. Тимур говорил красиво, как по написанному: «С одной стороны принцесса голубых кровей, с другой – Лара Крофт. Обе девушки интересные, красивые».

Финалистки похожи – один типаж. Однако Екатерина Сафарова самая успешная из всех девушек на проекте. Отметим, что покорять сердце богача (годовой доход по данным Forbes $5,1 млн) набрали девушек модельной внешности. У мамы Сафаровой турагентство в Барселоне, девушка работает в Испании моделью, ведет фитнес-курсы, она принимала участие в испанском реалити-шоу «Остров искушений». В прошлом году газете The Sun и других мировых СМИ писали о романе Сафаровой со звездой мирового футбола Неймаром.

Но, благодаря «Холостяку», теперь Сафарова уже внутри российского шоу-бизнеса – посещает вечеринки, обзаводится знакомствами. Катя переехала из Барселоны в Москву, обещает жить на два города. И агент здесь у нее появился – для коммерческих съемок, рекламы. Катя не скрывает, что пока шло шоу ее стали узнавать, появились новые предложения о работе. После финала карьера пойдет в гору – так было со звездами прошлых сезонов «Холостяка». И Тимур, наверняка, поможет.

В момент появления Сафаровой на «Холостяке» в ее инстаграме было более 800 тыс. подписчиков, к финалу уже – 1 млн. 200 тыс. Модель Екатерина Сафарова о Тимати высокого мнения: «Привлекает его мудрость, рассуждения о жизни».

Катя Сафарова Фото: Instagram.com

Тимати не удивил

Трек Тимати стал саундтреком к проекту, впервые о нем писали также часто, как когда он расставался с моделями, которые родили ему дочь и сына. Пиар Тимур Юнусов получил серьезный. И сам пиарил – например, в своих соцсетях - бренд кольца, которое дарит избраннице в финале. А какая была пафосная подача: запущена информация о том, что Тимати презентует избраннице в финале самое дорогое кольцо за всю историю шоу. Сам звездный герой сообщил – 7, 7 карат и отметил бренд. Отличная реклама. Вы поверили, что холостяк заплатил за него 20 миллионов рублей (средняя стоимость кольца, которое рекламировали) сам?

Тимати с кольцом Фото: Instagram.com

Вот так и все шоу – очень красиво, но верится с трудом. Свидания под прицелом камер, вымученные вопросы и ответы, красивые люди и их неживые эмоции. Было скучно. Самые живые и обсуждаемые моменты восьмого сезона случились, когда на проект приходили экс-холостяки и друзья Тимати - Егор Крид и Максим Чернявский. Обсуждение красивой жизни, рассуждения моделей и шутки на любителя – вышло не смешно и не увлекательно. В выпуске с Чернявским одна девушка даже проговорилась о том, что порой «путешествует бесплатно» - намек на работу эскортницей, над которым посмеялись в соцсетях Ксения Бородина и другие блогеры.

Кольцо для избранницы Фото: Instagram.com

Итоги «Холостяка» - Тимати заработал новую аудиторию, яркие участницы раскрутили блоги и получат рекламные контракты и популярность у определенной мужской аудитории. Пока ни один наш холостяк не создал после шоу пару с девушкой, которую выбрал в финале проекта. Кажется, что нынешняя победительница Екатерина Сафарова самая яркая, успешная и неглупая из прежних финалисток. И она во вкусе Тимати. И очаровала его брата. Катя не только модель, но и студентка Британского университета, свободно владеет испанским и английским, у нее цепкий ум, развита интуиция. Если Сафарова станет первой женщиной, которую Тимур Юнусов отведет в загс, то мы не удивимся. Значит и «Холостяк» был не зря.