Боец смешанного стиля Малыхин: «ММА без пяти минут Олимпийский вид спорта»

Самый титулованный боец Кузбасса Анатолий Малыхин Фото: ru.wikipedia.org

До Чемпионата России по смешанным единоборствам осталось чуть меньше недели. В этом году с 3 по 7 июня главный турнир страны по ММА примет Кемерово. Главное, что важно знать о предстоящем соревновании — по его итогу будет сформирована сборная команда России среди мужчин и женщин, которая представит страну на чемпионатах Европы и Мира.

Самый титулованный боец Кузбасса Анатолий Малыхин рассказал:

— о школе ММА в России

— молодых спортсменах

— шансах ММА стать Олимпийским видом спорта

— и, конечно, о предстоящем Чемпионате России.

— Безусловно, сейчас выросло поколение «маленьких» супербойцов ММА, созданы отдельные школы по этому виду спорта, где тренеры все базовые виды соединили воедино. Это уже полноценный вид спорта с очень одаренными ребятами, которые умеют и бороться, и биться, и делать болевые приемы. Это очень круто, что так произошло. Все благодаря Союзу ММА России, работе тренерского состава и всех, кто в организации занимает руководящие позиции. Уже много лет выходцы из любительского ММА показывают высокий уровень в топовых мировых промоушенах UFC, Bellator, ONE FC, многие владеют поясами и дальше будет только круче, — приводит слова Малыхина пресс-служба Союза ММА России.

Анатолий Малыхин оценил развитие ММА в России. По словам бойца смешанного стиля, ММА в России ещё не достигло своего пика. Также спортсмен рассказал пресс-службе Союза ММА России, могут ли смешанные единоборства стать Олимпийским видом спорта.

— Я считаю, что ММА ещё выходит на пик в России. Именно этому способствует то, что много достойных ребят, крутых бойцов сейчас за океаном показывают силу нашей школы. Они забирают пояса просто один за одним, и это успех. Почему в наших залах много ребят? Потому что все видят успех и все хотят его добиться. Это и двигает всю индустрию у нас в стране. Когда начал заниматься вольной борьбой, целью было стать олимпийским чемпионом. Но какое-то время жалел, был зол на тех людей, которые у нас в Кузбассе, из-за которых вольная борьба не так шагает, как должна шагать. Спустя годы благодарен этим людям, что благодаря им и какой-то злости решил попробовать себя в новом виде спорта ММА, и ни в коем случае не разочаровался. Очень рад, что ММА подарил мне такую жизнь, которой я живу. И я благодарен очень многим людям из ММА, которые встречались на моем пути и помогали, и по сей день помогают. Я думаю, что ММА без пяти минут Олимпийский вид спорта, потому что, есть шоу, зрелищность, есть огромная аудитория и огромное будущее, — сказал Малыхин.

В преддверии Чемпионата России Анатолий Малыхин вспомнил, как он стал Чемпионом мира и рассказал, чем любительский ММА круче профессионального.

— Да, это крутые эмоции, наверное, даже не сравнимые с профи. Я ни разу не испытывал того, что испытал на чемпионате России по ММА и на чемпионате Мира. Два дня по земле не ходил, просто летал. Решающую роль, конечно, сыграли мои родители на тот момент, очень много людей с Кузбасса, кто мне помогал, кто в меня верил и кто не верил тоже сыграли свою роль. Очень многие подходили говорили: «Да какое тебе ММА, там тебя уронят, куда ты суешься, у тебя ничего не получится». И главную роль сыграл мой тренер, мой единственный тренер по ММА Осия Владимир Отарович, который поверил в меня. Когда я приехал в Москву, обошел очень много залов и везде на меня смотрели исподлобья. А когда приехал к нему, он сказал мне сходу: «Да ты, друган, мир выиграешь». Его слова оказались пророческими. Но и, конечно, этому поспособствовал Союз ММА России и все тренеры Геннадий Павлович Капшай, Шамиль Алибатыров, все кто был там, главный врач Елена Павловна, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин, вице-президент Федерации ММА Кузбасса Владимир Косоухов и еще очень много людей.

В этом году Малыхин не сможет прилететь в Кузбасс на Чемпионат России, но боец уверен, что предстоящий турнир — билет в лучшую жизнь для тех, кто пройдёт отбор в сборную России.

— Я присутствовал практически на всех соревнованиях, которые проводились в Кузбассе. Для меня честь внести какую-то лепту, прийти и пожать руки молодым бойцам, сказать какую-то речь, даже мечтать не мог. Когда раньше смотрел соревнования в Кузбассе, думал: «Вот круто, кто-то может сказать напутственные слова. И сам когда-то сидел и слушал напутственные слова на Кубке России. После боя Ильи Щеглова сильно загорелся в тот момент ММА. Очень важно присутствовать на соревнованиях, но, к сожалению, в этот раз у меня не получится, на это есть веские причины. Сейчас нахожусь в Тайланде на сборах, провел первый бой в ONE FC, сейчас жду второй, вот-вот должны дать. Не могу прилететь к огромному сожалению из-за акклиматизации и обязательного двухнедельного карантина. Ребятам, кто бьется за путевку в сборную хочу сказать, что это их шанс в лучшую жизнь. Когда они выходят в клетку, пускай отдают все, идут до конца, и достигают успеха, — сказал Малыхин пресс-службе Союза ММА России.