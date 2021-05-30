В КНДР утверждают, что дети-сироты добровольно идут на тяжелую работу

Некоторые дети изъявили желание работать бесплатно. Фото: стоп-кадр видео

Ухудшение экономической ситуации в КНДР, связанное с пандемией коронавируса и закрытием границ с Китаем, привело к нехватке рабочей силы в наиболее трудоемких областях – на фермах и шахтах.

По утверждению властей Северной Кореи, дети-сироты из благодарности к «мудрому руководству страны» массово и добровольно идут на самые тяжелые участки трудового фронта. Об этом рассказало Центральное телеграфное агентство Кореи.

В КНДР уверяют, что так дети хотят «отплатить за ту любовь, которую проявила к ним партия». Фото: стоп-кадр видео

ЦТАК опубликовало материал, в котором рассказывается о детях, решивших потрудиться на благо Родины. Причем некоторые граждане изъявили желание работать бесплатно.

– Десятки детей-сирот бросились в угледобывающий комплекс района Чонна, чтобы выполнить свою клятву и хотя бы немного отплатить за ту любовь, которую проявила к ним партия. – сообщается в нем.

Правозащитники же считают, что в стране используется принудительный детский труд, по условиям сравнимый с рабством. В самой КНДР подобные обвинения отвергают, называя политику Вашингтона «недружественной».