Расклады на ЧМ по хоккею. Что надо сборной России для выхода плей-офф

Для выхода в плей-офф в двух оставшихся матчах нашей команде достаточно набрать одно очко
Фото: REUTERS
На этом чемпионате мира по хоккею в Риге вообще много странного. Кроме антиковидных ограничений, очень удивляют и результаты. Команды к воскресенью сыграли на групповом этапе уже по 5 – 6 матчей из 7, но ясности, кто попадет в плей-офф не было.
Сборная России (12 очков) после субботней победы над Швейцарией (4:1), временно вышла на первое в группе А. Но вечером нас вновь опередила Словакия (12 очков), обыгравшая Данию (2:0). А ведь перед этим те же швейцарцы разгромили словаков (8:1), которые чуть раньше обыграли сборную России (3:1). Как все запутанно… При этом в нашей группе играют еще и записные фавориты Чехия и Швеция, которые вообще рискуют пролететь мимо плей-офф. Напомним, что в следующий раунд ЧМ выходят по четыре лучшие сборные из группы.
Лучшим в матче со швейцарцами был Сергей Толчинский (слева), набравший три очка (2 гола и одна передача). Фото: Официальный Твиттер Федерации хоккея России
В понедельник, 31 мая, команда Валерия Брагина будет играть как раз со Швецией (6 очков), и нам для выхода в плей-офф в двух оставшихся матчах достаточно набрать одно очко. А вот шведам необходимы только победы в основное время, иначе пролет… Но скандинавам придется непросто, ведь набирающую ход Красную Машину в этом матче усилят два наших энхаэловцев. Форвард Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов прошли трехдневный карантин и готовы ринуться в бой.
В субботу в Ригу прилетел и самый высокооплачиваемый вратарь НХЛ Сергей Бобровский, он сможет поддержать команду в плей-офф. Александр Самонов в последних матчах стоит надежно, но тащить на себе весь чемпионат все равно не реально…
Вратарь Сергей Бобровский прилетел в Ригу. Фото: Официальный Твиттер Федерации хоккея России
Группа А
Игры/Очки
1 Словакия 5/12
2 Россия 5/12
3 Швейцария 5/9
4 Чехия 5/8
5 Дания 6/8
6 Швеция 5/6
7 Великобритания 6/4
8 Беларусь 5/4
Группа B
1 Финляндия 5/13
2 США 5/12
3 Казахстан 6/10
4 Германия 5/9
5 Латвия 5/8
6 Канада 5/6
7 Норвегия 6/5
8 Италия 5/0
31.05, понедельник, 20.15 Россия — Швеция
01.06, вторник, 20.15 Россия — Белоруссия
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