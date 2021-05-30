Бывшая жена отсидевшего футболиста Павла Мамаева: «Мне было по кайфу, что их так наказали»

Калининградская модель с осетинскими корнями Алана Хубецова прославилась благодаря браку с футболистом Павлом Мамаевым. Фото: Кадр видео

Калининградская модель с осетинскими корнями Алана Хубецова прославилась благодаря браку с футболистом Павлом Мамаевым. У пары были сложные отношения — то его подозревали в изменах, то они расходились — но из тюрьмы после той самой драки в «Кофемании» с московским чиновником Алана мужа дождалась. Два года после освобождения Павла из колонии они прожили вместе, а затем развелись из-за измен футболиста. В интервью ютуб-блогу «Алена, блин!» девушка рассказала, что стало причиной и как теперь она живет.

Девушка рассказала, что стало причиной и как теперь она живет. Фото: Instagram.com

ПРО РАЗВОД

Алана говорит, что бывший муж сейчас помогает с устройством детей в школу. Фото: Instagram.com

«Развод закончился мирно. Не могу сказать, что мой бывший муж — идиот или неадекватный. Абсолютно нормальный человек, хороший папа. Мы пришли к тому, что у детей должно быть все точно так же, как и раньше. Не хочу ссор. Я буду делать тоже самое: няня, водитель. Так мы все и решили. Мы поняли, что я не смогу с этим жить (ряд измен Мамаева), не смогу простить, поэтому все обсудили — где будем жить и как. Мы переехали в Москву. Паша сейчас помогает с устройством детей в школу. Никаких претензий к нему нет. Он полностью обеспечивает нас, раздела имущества не будет. Алиментов тоже нет. Все осталось так же, как и было»

Павел Мамаев с детьми. Фото: Instagram.com

ПРО ТЮРЬМУ МУЖА

«После тюрьмы он стал другим. Ему это пошло на пользу. Он стал умнее, что ли. В семейных отношениях стал лучше. Два года, что мы прожили, это был идеальный муж (в марте 2021 года пара заявила о разводе — Авт.). В подобные истории Паша попадал и раньше. Можно посмотреть в интернете. Так что наказать их стоило, но наказание было несправедливым и незаконным. Сколько драк у нас происходит, за них сидит кто-нибудь? Мне лично как женщине было по кайфу, что их так наказали. Но за такое не сидят в тюрьме. Какое жестокое избиение? Другую сторону этой истории не показали»

Алана считает, что после тюрьмы Павел стал другим. Фото: Instagram.com

ПРО ЯРЛЫК «ЭСКОРТНИЦА»

«По себе людей не судят (Виктория Боня заявила, что Мамаева оказывала услуги эскорта — Авт.). Может, ей надо провести освидетельствование у психиатра? Она заявляла, что мой муж стоял перед ней на коленях и просил прощения. Паша сказал, что она сказочница. А ей, видимо, хочется в это верить. Пусть говорит. У меня с ней была только одна история: я нашла ее в заблокированных контактах у мужа, решила спросить, что происходит. Она ответила, что любит нашу семью и смотрит наши фото. После этого она вышла в передаче и начала рассказывать гадости про Пашу»

Виктория Боня заявила, что Мамаева оказывала услуги эскорта. Фото: Instagram.com

ПРО КРЕСТНОГО

«Я же из Калининграда, где раньше работал патриарх Кирилл (с 1984 по 2009 год служил митрополитом Смоленским и Калининградским). А когда в храме детей крестят, обычно принято приводить им крестного отца и мать. Если таких кандидатур нет, крестит батюшка. Так он и стал крестным отцом — меня и моих братьев. А впоследствии стал патриархом Всея Руси. Отношения мы не поддерживаем»