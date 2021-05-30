Лунный календарь на июнь 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Что нам сулит убывающая Луна в Рыбах. Фото: Shutterstock

1 июня, вторник

21-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Символ дня - Пегас. Творческим делам и проектам - зелёный свет. Сейчас вообще ко всем начинаниям надо подходить нетривиально. Кроме того, лучше действовать не в одиночку, а командой: результат будет гораздо лучше.

Именинники: Александр, Анастасия, Антон, Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Павел, Сергей

2 июня, среда

22-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Отличный момент для поездок, паломничества, командировок. Сейчас творчество и прагматизм идут рука об руку. Удастся совместить приятное с полезным, зарабатывание денег с отдыхом.

Также хорошо заниматься наставничеством и делиться своими опытом и знаниями.

Именинники: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей.

3 июня, четверг

23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Непростой день в эмоциональном плане. Все раздражает, выводит из себя. Особенно личностей с ярким темпераментом. Относитесь к таковым? Тогда сведите общение с окружающими к минимуму.

Берегите энергию, не перетруждайтесь ни физически, ни морально. Если конфликт случился, постарайтесь в нем не участвовать, он отберет всю силу.

Именинники: Андрей, Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

4 июня, пятница

24-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Раздражительность ушла, осталась только позитивная энергия. Пользуйтесь ею на полную катушку. Планируйте важные дела, встречи, переговоры. Проведите день активно и ярко!

Именинники: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Федор, Яков.

5 июня, суббота

25-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Отличный день, чтобы завязать новые знакомства и связи. Они обязательно принесут немало приятных эмоций и пользы. А некоторые, возможно, перерастут в нечто большее и из тривиального знакомства превратятся в судьбу.

Именинники: Афанасий, Евфросиния, Леонтий, Мария, Михаил.

6 июня, воскресенье

26-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Стоит поберечься. Экономьте эмоции, силы, будьте внимательны. Сейчас важно перебороть апатию, лень и двигаться вперед. Если этого не сделать, серость захватит в свои сети надолго.

Именинники: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

7 июня, понедельник

27-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Идеальный день для принятия важных решений. Сейчас в нас удачным образом сочетаются интуиция и разум. Это поможет выбрать верный путь.

Если сегодня что-то не получается, не ломайте копья, оставьте эту проблему, чтобы вернуться к ней позже.

Именинники: Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

8 июня, вторник

28-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

День просветления. Возможно, именно сейчас придут на ум важные решения, а также необходимая информация, которой так не хватало.

Не стоит форсировать события и пытаться бежать впереди паровоза, все должно идти своим чередом.

Именинники: Александр, Георгий, Елена, Иван, Карп, Макар.

9 июня, среда

29-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Не самый благоприятный день. Лучше отказаться от различных дел, связанных с деньгами, с тратами.

Удвойте бдительность и не рискуйте собой. Есть вероятность получить травмы или же оказаться втянутым в ужасную ссору.

Именинники: Анастасия, Давид, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федора,

10 июня, четверг

30-й/1-й лунный день. Новолуние в Близнецах.

Важно восстановить силы и свой моральный дух, настрой. Используйте для этого все вам известные и действенные способы. Для одних это может быть спортивные занятия, для других - общение с природой, для третьих - встреча с прекрасным, с искусством.

Именинники: Денис, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Софрон.

11 июня, пятница

2-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Время начинать новые дела. К первому шагу стоит отнестись очень серьезна. От того, каким он будет, зависит едва ли не все! Взвешиваем каждое слово и каждое действие.

Благоприятно отправляться в отпуск или в путешествие.

Именинники: Александр, Андрей, Иван, Константин, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.

12 июня, суббота

3-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Мощный, яркий день. Бездельничать запрещено. Составляем план дел, и все их воплощаем в реальность.

День необходимо провести без ссор и размолвок. Вся негативная энергия сейчас вернется бумерангом.

Именинники: Василий.

13 июня, воскресенье

4-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Этот день словно зеркало. Он отражает все, что происходит, без всяких прикрас. Хороший момент, чтобы сделать выводы и определиться с целями. Станет ясно, что важно, а что мимолетно, кто настоящий друг, а кто так, «мимо проходил».

Именинники: Борис, Николай, Поликарп, Роман, Филипп, Кристина.

14 июня, понедельник

5-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Сегодня все, сделанное до этого, даст свои плоды. Произойдет некий скачек в развитии. Многие вещи станут понятными, очевидными и именно это послужит толчком к дальнейшему развитию. Стоит быть внимательным ко всему, что происходит вокруг, дабы сделать правильные выводы.

Именинники: Валериан, Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харитон.

15 июня, вторник

6-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Хороший момент, чтобы привести свои мысли и чувства в порядок. Для этого надо уметь расслабиться и прислушаться к себе. Благоприятны духовные практики, медитации.

День нейтральный. Не стоит ждать от него подвоха.

Именинники: Иван, Никифор.

16 июня, среда

7-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Приятный день во всех отношениях. Он подходит для начала больших проектов, заботе о своем здоровье и об окружающих.

Сейчас слово обладает особой силой. Хороший момент, чтобы убедить визави в своей правоте.

Именинники: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

17 июня, четверг

8-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Вероятны испытания, которые надо с честью выдержать, чтобы получить некое вознаграждение. Все дела будут даваться с трудом, однако это не повод бросать начатое на полпути.

Сейчас стоит обязательно проанализировать свои поступки, дабы в будущем избежать ошибок.

Именинники: Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София.

18 июня, пятница

9-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Сложный, противоречивый день. Вероятны соблазны и искушения. Сейчас стоит держать ухо востро и не соглашаться на яркие посулы и предложения.

Возможны перепады настроения, а значит, и ссоры на пустом месте.

Именинники: Игорь, Иона, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Никандр, Николай, Петр, Федор.

19 июня, суббота

10-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

День соблюдения традиций, почитания старших. Старшему поколению обязательно нужно уделить внимание и вообще провести день именно в семье. Также хорошо заниматься всевозможными работами в саду и в огороде, и начинать строительство.

Именинники: Виссарион, Георгий, Иона, Сусанна, Фекла.

20 июня, воскресенье

11-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Энергетический пик месяца. Не надо распыляться на множество дел. Сконцентрируйтесь на чем-то одном, но важном. Справедливо оценивайте свои силы и не замахивайтесь на слишком высокие цели, сейчас не самое подходящее для этого время.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валентин, Валерия, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Лев, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федот.

21 июня, понедельник

12-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

День накопления знаний, мудрости, опыта. Считается, что в этот день многие чаяния и просьбы Вселенная слышит лучше, чем в другие дни. Поэтому для молитв - самый подходящий момент. Кстати, не стоит забывать благодарить и судьбу, и близких за все хорошее.

Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор.

22 июня, вторник

13-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Лучшее время для создания творческих произведений. Про такие периоды говорят «открылся божественный портал». Кроме того, произойдет активация наших скрытых резервов, что позволит в буквальном смысле совершить «трудовой подвиг».

Впрочем, не стоит увлекаться: берегитесь переутомления!

Именинники: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла.

23 июня, среда

14-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Надо, если не остановиться в вечном беге, то хотя бы чуть снизить скорость, дабы перевести дух. Идеальный момент для медитации и мечтаний. Не стоит думать, что мечты - удел бездельников. Именно они - основа будущих дел!

Именинники: Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей, Феофан.

24 июня, четверг

15-й лунный день. Полнолуние в Козероге.

Нервный и неровный денек! Не стройте больших планов, все пойдет все равно не по запланированному сценарию. А посему, «делай что должно, и будь, что будет».

Постарайтесь не встревать в ссоры и перепалки, они затянут по самую шею.

Именинники: Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.

25 июня, пятница

16-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Прочь сомнения! Сейчас стоит смело двигаться к своей цели. Интуиция поможет принять единственно верное решение.

Не стоит бездельничать, активная энергия в таком случае, пойдет совершенно в другое русло.

Именинники: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Иона, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

26 июня, суббота

17-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

День «ничего особенного». Не будет ни разочарований, ни побед. Но это неплохо! Стоит весело провести время с близкими, или заняться привычными хозяйственными делами и хлопотами.

А вот серьезные дела оставьте на потом.

Именинники: Акулина, Александр, Александра, Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва, Яков.

27 июня, воскресенье

18-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Все, что сегодня происходит с нами - отражение наших поступков. Так что, как говорится: кто что заслужил. В этой ситуации стоит проанализировать происходящее и сделать правильные выводы, которые помогут развиваться дальше, не повторяя ошибок прошлого.

Именинники: Александр, Варлам, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.

28 июня, понедельник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Символ дня - зеркало. Все наши поступки прозрачны. Так что не стоит сейчас придумывать схемы обмана, все тайное все равно станет явным.

Лучше приложите усилия, чтобы выполнить обещания, данных своим близким.

Именинники: Григорий, Ефрем, Иона, Касьян, Лазарь, Михаил, Модест, Федор.

29 июня, вторник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Увы, сложный день. Стоит повысить внимание и отказаться от всевозможных опасных занятий.

Неплохо начинать новые дела, особенно те, которые связаны с инвестициями.

Вполне вероятно, сейчас придется сделать важный выбор, от которого будет зависеть будущее.

Именинники: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Никифор, Петр, Тихон, Феофан.

30 июня, среда

20-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Энергии меньше, активность снижается. Учитываем это, планируя свой график. Переутомление может быть сейчас довольно опасным.

В тоже время, не стоит пасовать перед трудностями. Они обязательно разрешаться наилучшим образом.

Именинники: Иосиф, Кирилл, Климент.