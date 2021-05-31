Рейс Ryanair снова посадили из-за сообщения о бомбе на борту

Лайнер авиакомпании Ryanair в аэропорту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейс авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков совершил экстренную посадку в Берлине. Как сообщается издание Deutsche Welle со ссылкой на полицию германской столицы, такое решение было принято после анонимного сообщения о бомбе на борту. Таким образом повторилась история с самолетом того же перевозчика, который приземлился в Минске.

Boeing 737 со 160 пассажирами на борту совершил посадку в аэропорту Берлина вечером в воскресенье 30 мая. На земле его ждали экстренные службы. Чемоданы, сумки и личные вещи разложили на летном поле, и их внимательно осматривали саперы — как и положено по инструкция в таких случаях. Бомбы в багаже не оказалось, а сами поиски заняли больше шести часов. В пункт назначения 160 пассажиров вылетели на запасном борте уже глубоко ночью.

Нельзя не заметить, что повторилась история с рейсов из Афин в Вильнюс, которому пришлось сесть в Минске из-за сообщения о бомбе. В этот раз, правда, обошлось без международного скандала: наземные службы сообщили о возможной угрозе безопасности, капитан воздушного судна решил сажать самолет в ближайшем аэропорту, которым оказался терминал Берлина.

Больше того, как утверждает ирландская газета Irish Examiner, в последние недели компания Ryanair (также ирландская) столкнулась буквально с валом ЧП. Например, в субботу 29 мая самолет, следовавший по тому же маршруту Краков — Дублин, вынужден был совершить посадку в Лондоне, после того, как в туалетной кабинке нашли записку с известием о бомбе на борту.