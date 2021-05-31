Новые богатые. Кто вошел в рейтинг наследников крупнейших российских капиталов

Forbes составил рейтинг самых богатых российских наследников. Фото: Shutterstock

Топ-50 отпрысков наиболее состоятельных российских семей могут рассчитывать в сумме почти на $300 млрд.

Такие данные приводит журнал Forbes, который составил рейтинг самых богатых наследников. Совокупное состояние всех 123 отечественных миллиардеров составляет $610 млрд - в два с лишним раза больше, чем расходы российского бюджета на 2021 год.

Если поделить эту сумму на общее количество наследников (357), то окажется, что они уже и сами миллиардеры — по $1,7 млрд на каждого.

Интересно, что дети самых двоих богатых людей России, Алексея Мордашова и Владимира Потанина, даже не вошли в ТОП-10 (см. графику). Потому что оба оказались богатым и на детей — у каждого по семеро. Так что если делить на всех, получится меньше, чем у единственных наследников более скромных капиталов.

Для простоты составители рейтинга не учитывали ни супружескую долю, ни возможности того, что владелец миллиардов может и не включить своих взрослых отпрысков в перечень наследников. О таких намерениях заявляли Владимир Потанин и Михаил Фридман, говорившие ранее, что свои деньги они направят на благотворительность. Но вряд ли их дети будут бедствовать. Например, потанинская поросль довольно успешна в собственном бизнесе. Так, старшая дочь Анастасия, трехкратная чемпионка России по аквабайку, занимается развитием одного из семейных владений - горнолыжного курорта «Роза хутор».

Анастасия Потанина на чемпионате России по аквабайку. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

А глава «Лукойла» Вагит Алекперов, пишет Forbes, доверил сыну Юсуфу «Спартак». В мае этого года Алекперов-младший стал членом совета директоров футбольного клуба, которым вместе с его отцом владеет другой топовый миллиардер Леонид Федун.

ТОП-10 НАСЛЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ КАПИТАЛОВ

1. Вагит Алекперов, президент «Лукойла». Состояние 24 млрд долларов. Сын Юсуф, 1990 г.р.

2. Леонид Михельсон, владелец «Новатэк» и «Сибур». 25 млрд долларов. Дочь Виктория (1992) и сын (имя не афишируется, 2015).

3. Искандер Махмудов, основной акционер Уральской горно-металлургической компании. 9,7 млрд долларов. Сын Джахангир (1987).

4. Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината. 28,5 млрд долларов. Дмитрий (1981), Юрий (1984), Анастасия (1998).

5. Андрей Мельниченко, владелец компаний «Еврохим» и СУЭК. 17,9 млрд долларов. Дочь Тара (2012), сын Адриан (2017).

6. Павел Дуров создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. 17,2 млрд долларов. Сын Михаил (2010) и дочь (имя не афишируется, 2009) 8,6

7. Геннадий Тимченко совладелец «Новатэк» и «Сибур». 22,1 млрд долларов. Ксения Франк (1985), Наталья и Иван Тимченко (1995).

8. Алексей Козицын, гендиректор УГМК. 6,2 млрд долларов. Мария Козицына (1999)

9. Виктор Рашников, основной владелец Магнитогорского металлургического комбината. 12,5 млрд долларов. Татьяна Рахно (?), Ольга Рашникова (1977).

10. Леонид Федун, основной акционер компании «Лукойл». 10,8 млрд долларов. Антон (1985), Екатерина (1988).