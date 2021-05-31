Наш ответ НАТО: Россия создаст на Западных рубежах 20 новых воинских частей

До конца 2021 года в Западном военном округе России появятся около 20 новых соединений и частей. Фото: Анна САДОВНИКОВА

До конца 2021 года в Западном военном округе России появятся около 20 новых соединений и частей.

- Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. До 20 новых соединений и воинских частей появятся в Западном военном округе России в ответ на действия НАТО во главе США, - заявил Сергей Шойгу на коллегии Министерства обороны. Причем, создание новых соединений Российской армии будут "синхронизированы с поставкой 2 тысяч единиц современного вооружения и военной техники" и интенсивностью отработки учебных боевых задач.

Что же за действия потенциального противника вынуждают Россию усилить свои Западные рубежи?

Министр обороны объяснил, что страны НАТО в 14 раз за последние 7 лет увеличили интенсивность полетов своей стратегической авиации вдоль Западных границ России. В 1,5 раза выросло число учений боевых кораблей НАТО с крылатыми ракетами в Балтийском море.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

- Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. А всего с 2016 года зафиксировано 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет, - констатировал Шойгу.

В Минобороны уверены, что самые крупные за последние 30 лет учения "Дефендер Юроп – 2021", в которых сейчас участвуют до 40 тысяч военных НАТО – отработка переброски полноценной дивизии из США в Европу.