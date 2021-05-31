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Политика31 мая 2021 17:29

Политолог: «Слухи об отключении России от SWIFT — это психологическое давление на нашу страну»

Власти предупреждают, что важнейшую финансовую систему могут втянуть в «санкционную спираль»
Антон ФОКИНАнтон ФОКИН
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Сейчас системой SWIFT пользуются более 10 тысяч банков из 220 стран

Сейчас системой SWIFT пользуются более 10 тысяч банков из 220 стран

Фото: Shutterstock

Угроза отключения России системы SWIFT, которая используется для обмена финансовой информацией и совершения международных платежей, никуда не делась. Как заявили в нашем МИДе, Россия готовится к такому развитию событий и «начала работу по созданию аналога» этого механизма, ведь система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль». Да и в Кремле ранее заявляли о возможности новых санкций в этой области.

Что это: начало конца или обычная практика против неугодных Западу режимов? Об этом мы поговорили со старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимиром Оленченко.

- А в чем вообще опасность отключения от SWIFT? Можно же отправлять все данные по электронной почте или по факсу.

- Да, с точки зрения техники можно переправлять финансовую информацию хоть с посыльными, хоть голубиной почтой. Вопрос в сроках передачи этих сведений и автоматизации проведения транзакций. Речь идет о времени, а время – деньги. SWIFT это система быстрых оповещений о платежах, и чем быстрее поступает информация, тем быстрее проводится операция, и тем меньше издержки. В этом и был смысл создания всей этой системы. Если вам отключат SWIFT, то у вас увеличиваются издержки финансовых операций, и вы теряете деньги или время. И может получиться, что эти потери окажутся довольно значительными.

- А были прецеденты в истории?

- Для начала надо сказать, что от SWIFT отключают не страну как таковую, а отдельные банки. В 2012 году имело место массовое отключение иранских банков от системы, которое произошло в рамках всеобъемлющих санкций в отношение исламской республики. После заключения «ядерной сделки» с Тегераном участие иранских финансовых институтов в SWIFT постепенно восстанавливалось, однако в 2018 году Дональд Трамп ввел новые ограничения и произошли новые отключения. Стоит отметить, что трагедии для Ирана не произошло, власти страны смогли найти свои обходные пути. Тем не менее, это создало дополнительные сложности для экономики.

- Так SWIFT, вроде бы, вообще «частная лавочка», как же ее можно заставить отключить Россию?

- Давайте начнем с того, что это европейская структура со штаб-квартирой в Бельгии, которая объединяет и финансовые структуры и нефинансовые организации. Решение принимает руководство организации, и ей необходим повод – политический, экономический или финансовый. Кроме того, может быть и половинчатое решение – отключить банки страны на какое-то время в рамках «профилактики», например, «до выяснения обстоятельств».

В принципе, хотя формально SWIFT это негосударственная структура, по факту она отслеживает санкции, накладываемые и США, и ЕС, и может на них реагировать, ведь Вашингтон может ввести санкции в отношении уже самой SWIFT.

- Давайте тогда поговорим о житейском. Если нас отключат, то пластиковые карты работать будут?

- Да, никаких проблем не будет. У нас уже имеется Национальная система платежных карт, будут функционировать и наша «Мир», и другие западные системы. За рубежом также можно будет оплачивать покупки, но в этом случае возрастут расходы за операции, так как вырастут и издержки банков на осуществление операций. В России есть аналог SWIFT, он обеспечивает проведение сделок и уведомление о них. Естественно, что у него меньший масштаб, чем у западного аналога, и для его полномасштабного развертывания потребуется время, но, тем не менее, задел создан. Тут во многом повторяется ситуация с банковскими карточками, когда благодаря формированию платежной системы «Мир» мы уже можем не бояться ухода с нашего рынка «Визы» и «Мастеркарда».

- Так ждать нам до конца года отключения от SWIFT или нет?

- Вообще, то, что наша страна делает такие заявления, означает, что, видимо, на Западе ведется проработка конкретных механизмов и путей отключения России. Реакция нашего МИД – это реакция, показывающая «партнерам» о том, что мы знаем об их намерениях и готовы к ним. Само изучение западниками подобного вопроса – это тоже своего рода давление на Россию, а утечки об этом – это такой психологический прием запугивания. Однако западники проявляют недальновидность, не учитывая наш менталитет. Если на нас давить, то мы сосредотачиваемся и находим свои варианты решения проблемы. Думаю, что параллельно с публичными оценками Москва ведет работу по укреплению нашего потенциала по работе даже без SWIFT. Эта информация доходит и до наших оппонентов, и показывает, что рано или поздно мы дойдем до того уровня, когда угрозы будут неэффективны.

- А если создать «альтернативу» SWIFT из систем России, Китая и других «антиамериканских» стран?

- Это приведет к фрагментации мировой экономики, а это никому не нужно. Думаю, что подобные варианты прорабатываются, но это не основное направление противодействия, ведь тогда мы будем «вариться» в своем «котелке», ограничив собственные возможности по сотрудничеству с другими регионами.

СКАЗАНО

Министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ:

- Это не новое предложение. Это повторение призывов, которые звучат ни один месяц и ни один год. Не знаю, какие решения будут приняты западными странами и владельцами SWIFT, мы исходим из того, что это - система, которая позволяла долгое время и позволяет обслуживать экономические связи многих стран и ЕС. Но мы также понимаем, что ЕС и Запад в целом доказывал на конкретных делах, что он партнер ненадежный.

ДОСЬЕ

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, или Сообщество всемирных межбанковских коммуникаций) - это система безопасного обмена информацией и платежами между банками по всему миру, причем это касается не только денежных переводов в любой валюте, но и операций с ценными бумагами, кредитами, драгоценными металлами и другим околофинансовым отраслям. (https://www.kp.ru/daily/27265/4398299/) С помощью этой системы у банков появились собственные уникальные SWIFT-коды, что обезопасило и удешевило получение денежных переводов между странами. Система начала свою работу в 1973 году, Россия присоединилась к ней в 1989 году.

Сейчас системой SWIFT пользуются более 10 тысяч банков из 220 стран. К международной SWIFT-системе не подключен ни один банк в Северной Корее из-за санкций ООН - страна отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания. Отключали от системы и Россию в 2014-м году после событий в Крыму, но, как и в случае с Ираном, это касалось не всех, а только некоторых банков, которые оказались в черном списке.

Говорить о том, что Россию могут отключить от SWIFT начали в 2014 году, когда против страны ввели первые санкции. (https://www.kp.ru/daily/26821.4/3857692/) Тогда сама компания тоже отрицала такую возможность, отмечая, что это ударит по ее имиджу. В том же году Банк России разработал систему передачи финансовых сообщений Центробанка. Она позволяет банкам обмениваться сообщениями в формате SWIFT (то есть сильно защищенными). Но делать это возможно только внутри страны. Для передачи финансовой информации с зарубежными организациями по-прежнему нет ничего кроме SWIFT. Но у некоторых стран есть собственные аналоги, правда, и расчеты в такой системе можно совершить только в национальной валюте. Например, у россиян есть своя система «Сервис-бюро СПФС», созданная в 2019 году, а у китайцев - система CIPS.

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