«Ессентуки» длиной в 150 лет

Генеральный директор компании «Холдинг Аква» Святослав Вильк.

– Святослав Михайлович, «Холдинг Аква» является единственным производителем вод «Ессентуки 4» и «Ессентуки 17». Вы самостоятельно и добываете, и разливаете воду?

– «Холдинг Аква» является лидирующим предприятием полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды на КМВ и, как вы правильно подчеркнули, единственным производителем и поставщиком на рынок легендарных вод «Ессентуки 4» и Ессентуки 17». Мы контролируем весь процесс производства: от скважины до прилавка. Поэтому можем гарантировать качество своего продукта.

– Как сегодня можете оценить рынок упакованной воды?

– Объем рынка бутилированной воды в России достаточно велик – порядка 200 миллиардов рублей в год. Он продолжает расти и развивается, хотя темпы значительно замедлились в 2020 году в связи с пандемией. При этом сегмент лечебных вод растет быстрее всего, что вполне объяснимо, так как потребителей все больше волнуют вопросы здоровья.

– Как удалось выстоять в сложном 2020 году? Многие не смогли.

– Год действительно был непростым. Перед нами стояла задача: не допустить распространения коронавирусной инфекции на предприятии, при этом обеспечив непрерывность производства, ведь мы обязаны были осуществлять своевременные и качественные поставки по всей стране. К счастью, нам это удалось. К тому же наш уровень сервиса составил в среднем 97 – 98%, а на трех наших производственных площадках в совокупности было выпущено порядка 65 миллионов единиц продукции. Думаю, это отличные показатели.

– Как оцениваете потенциал российских вод? Способны ли они конкурировать с зарубежными брендами как на внутреннем, так и на внешнем рынке?

– Сегодня российский потребитель все больше отдает предпочтение отечественной продукции. Это касается и бутилированной воды. Во-первых, по качеству и полезным свойствам она не уступает, а порой и превосходит зарубежные товары, а во-вторых, стоит гораздо дешевле. Касательно экспорта: сегодня легендарные «Ессентуки» и другая продукция нашей компании продаются более чем в 15 странах мира – от США до Китая. В апреле текущего года начались поставки в Израиль, а в ближайшие месяцы мы планируем начать продажи в Турции и странах Прибалтики. «Холдинг Аква» в 2020 году стал крупнейшим в Ставропольском крае экспортером минеральной воды, поставив за границу продукции на 2,65 млн долларов. В текущем году мы планируем вырасти минимум на 50%.

Думаю, можно смело говорить о том, что развитие российских брендов, при правильном позиционировании, идет хорошими темпами. Конечно, есть сложности с недобросовестной конкуренцией на рынке, контрафактом. Но мы справляемся.

– Контрафактные «Ессентуки» все еще есть на рынке?

– К сожалению, да. Несмотря на то что большую часть контрафакта удалось убрать с прилавков, в первую очередь из крупного сетевого ретейла, все же мы с ним сталкиваемся. И продолжаем бороться с ним. Как и с мимикрирующей продукцией, которой, к сожалению, не гнушаются даже аптечные сети, выдавая ее за настоящие «Ессентуки 4» и «Ессентуки 17». Часто это бывает также вода с КМВ, но не наши «Ессентуки».

– Говоря о КМВ. В каком состоянии сегодня находятся минеральные источники?

– Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Конечно, есть много проблемных мест, некоторые источники воды безвозвратно утеряны. Это вызывает огорчение и беспокойство, ведь КМВ не одно столетие славятся на весь мир своими лечебными водами. Поэтому мы с особым трепетом относимся к недрам, выделяя ежегодно на их содержание в надлежащем состоянии более 100 миллионов рублей. Это долгосрочные инвестиции: в будущее компании и в будущее региона. Только так мы можем быть уверены, что и через сотни лет Кавказские Минеральные Воды как курорт будут существовать. Ведь без источников не будет и самого курорта.