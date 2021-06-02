Губернатор Приморского края Олег Кожемяко: «Пользуемся своим положением. Географическим»

Олег Кожемяко губернатор Приморского края.

Уже третий год регионом руководит Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области. В преддверии экономического форума поговорили с самым опытным губернатором страны о том, почему выгодно вкладывать средства в экономику Приморья.

«МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ ЧИСТЫ И ЯСНЫ»

– Хотелось бы начать с очевидной темы, чтобы потом к ней не возвращаться. Как Приморский край пережил эпидемию?

– Думаю, что край достойно справился с пиком пандемии, избежав серьезного всплеска заболеваемости. В январе началось снижение числа заболевших, и мы стали осторожно сокращать коечный фонд для больных коронавирусом.

Динамика прививочной кампании положительная, но расслабляться рано, как и снижать темп. Поэтому я дал поручение главам муниципальных образований и профильному ведомству расширить план вакцинации. В крупных городах Приморья для удобства граждан открываются дополнительные пункты вакцинации.

– В 2020 году объем инвестиций в экономику региона не снизился и даже немного вырос. Строятся и модернизируются заводы, порты. На что делает ставку экономика Приморья?

– Строятся не только заводы и порты. Улучшение инвестиционного климата, поддержка инвестора – это комплексная работа. Безусловно, один из определяющих факторов в этом смысле – реализация преференциальных режимов Свободного порта Владивосток и ТОР, которые предоставляют инвестору целый комплекс мер поддержки, преференций и налоговых льгот.

Ставку экономика Приморья делает исходя из геополитического положения края. У нас инвестиционный рост происходит за счет развития транспортной и приграничной инфраструктур, возможностей морских портов, промышленности, которая обслуживает морскую деятельность, – это судостроение и судоремонт, оснащение рыбного промысла и обслуживание Тихоокеанского флота, морская робототехника. Интенсивно развивается и аквакультура, в 2019 году в ее развитие было вложено 9 млрд рублей, это почти в 2,5 раза больше, чем за год до этого.

– Удалось ли в Приморье сформировать понятные правила для инвесторов? Чем Приморье лучше других регионов Дальнего Востока с точки зрения инвестора?

– Наш край в числе лучших регионов по скорости регистрации бизнеса и по удовлетворенности предпринимателей качеством этой услуги – мы стабильно находимся в группе А.

На территории есть несколько преференциальных налоговых режимов – ТОР и СПВ. Это нулевая ставка по налогу на имущество, прибыль на первые пять лет. И на землю на первые 3 года. Это существенно снижает издержки бизнеса на старте проекта.

Еще один важный фактор – близость к рынкам сбыта продукции. И тут у Приморья бесспорные преимущества перед другими субъектами Дальнего Востока. Это и климат, и море, и приграничное положение.

Все это позволяет развивать курортную деятельность, марикультуру, запускать производства и выходить на экспорт. Например, деревянные игрушки, произведенные на севере Приморья, в Чугуевке, уже экспортируются в Китай, Канаду, США и Австралию. Экологичная продукция из Приморья востребована по всему миру.

К тому же мы работаем над созданием условий для бизнеса, в том числе инфраструктуры. В региональном центре «Мой бизнес» можно получить помощь в подготовке бизнес-планов, регистрации своего дела. Очень важно, что механизмы взаимодействия бизнеса и власти чисты и ясны людям, нормативная база – четкая и понятная.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

– Как может госмонополия на вывоз леса отразиться на лесной отрасли региона?

– Речь идет, уточню, именно о монополии на вывоз круглого, необработанного леса. Это принципиальное решение считаю важным и стратегически верным. Переработка древесины должна осуществляться на территории Приморского края.

Создание экспортной госкомпании – это не попытка отнять у бизнеса их хлеб. Напротив, это возможность сохранить часть выпадающих доходов. Эти доходы могут быть направлены на покупку необходимого перерабатывающего оборудования и дадут возможность бизнесу плавно адаптироваться к новой ситуации.

– Заработала ли офшорная зона на Русском острове?

– В настоящее время участниками САР стали 3 компании. Сегодня в работе у КРДВ еще порядка четырех компаний – потенциальных интересантов, с ними идет активное взаимодействие и прорабатываются возможности переезда в САР.

Есть серьезный интерес бизнеса к переезду в специальные административные районы, особенно после пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом иностранных юрисдикций. Однако инструмент относительно новый, и бизнес хочет понять, как с ним работать, получая для себя максимальную выгоду и нивелируя риски.

Сферы самые разные: финансы, энергетика, услуги, девелопмент, сельское хозяйство. Но прослеживается определенная территориальная тенденция: основными интересантами являются компании, чей бизнес и активы сосредоточены в Сибири или на Дальнем Востоке. Перерегистрация в САР позволяет им увеличить скорость управления бизнесом и снижает транзакционные издержки. Также режим интересен компаниям, ориентирующимся на работу на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ ПРИМОРЦЕВ»

– В 2021 году снова пройдет Восточный экономический форум. Уже готовитесь?

– Приморский край уже проводит подготовительную работу, это и определение перечня коллективных средств размещения, мест общественного питания, благоустройство общественных территорий и ремонт объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Разрабатываем культурную и спортивную программы для жителей и гостей края, формируем деловую программу форума. Важным фактом для этого является улучшение эпидемиологической ситуации в стране и открытие границ.

Ежегодное проведение ВЭФ – значимый фактор социально-экономического развития региона. Он привлекает к нам инвесторов, а значит, запускаются новые производства, новые предприятия. В итоге мы имеем налоговые отчисления и рабочие места, всё это делает лучше жизнь приморцев.

Проведение форума осенью стало уже традицией для Приморского края, прекращать которую мы не планируем.

– И личный вопрос, который можно задать только вам: каким из четырех регионов, где вы были губернатором, руководить сложнее?

– В каждом регионе свои особенности. Корякский автономный округ был не только первым, что само по себе достаточно волнительно, но еще и встретил сразу двумя чрезвычайными ситуациями федерального масштаба за весь срок. Непростая ситуация была в Амурской области – регион сугубо аграрный, бюджет небольшой.

Но, конечно, самый сложный и интересный в управлении регион – это родное Приморье. Здесь больше людей, а значит, больше было и неразрешенных вопросов. Сразу стало понятно, что раньше здесь не было системности в решениях. Особенно в важных для края, критических направлениях. Многим полезным для Приморья инициативам дан старт, но они не были доведены до логического завершения. Такие явления были в дорожной отрасли. Состояние дорог и мостов – это следствие отсутствия плана по содержанию и строительству, а не отсутствия средств в бюджете. Такая же ситуация в энергетике, строительстве, работе с бизнесом. Но и последовательно решать эти вопросы интересно!