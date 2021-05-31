"Из-за долгов как с цепи сорвался": Почему управляющий-игроман в Щёлкове вырезал всю свою семью

Фируз и Юлия прожили вместе более 20 лет Фото: Личный архив

В полицию позвонил сосед сверху. Пожаловался на запах и нашествие мух. Объяснил: снизу живет семья - муж, жена, двое детей. Но что-то давно их не было видно...

Когда спасатели вырезали замок на двери, в лицо действительно ударил жуткий запах. В трехкомнатной квартире в многоэтажке на окраине подмосковного Щелково нашли четыре тела. Жена лежала на кухне. Дочки - 11 и 17 лет - в своих кроватях. Мужчина - в комнате.

Женщина и девочки, как установили, умерли от потери крови - на теле обнаружились глубокие ножевые ранения.

Кто-то вырезал целую семью и сбежал? Но штука в том, что крепкая металлическая дверь была изнутри закрыта на щеколду, а этаж - десятый. Выйти через окно никто не смог бы.

А вот на теле мужчины - ни одной раны. Зато рядом с его телом нашли бутылку с неким сильнодействующим веществом. Следователи полагают, что мужчина сначала убил своих родных, а потом покончил с собой.

За что? И почему за целый месяц (эксперты считают, что все четверо скончались еще в конце апреля) никто не хватился умерших - ни на работе у взрослых, ни в школе у детей?!

«ОН ЖЕ С НЕЕ ПЫЛИНКИ СДУВАЛ?»

Погибшая семья родом из Таджикистана. Фируз и Юлия (в девичестве Самсонова) прожили вместе более 20 лет. По словам друзей семьи, супруги с маленькими дочерями около семи лет назад перебрались из Душанбе в Волгоград, получили российское гражданство и двинули в Москву.

- У Фируза техническое образование, на родине он работал в сотовой компании, неплохие посты занимал, - вспоминает один из знакомых.

По этой стезе пошел и на новом месте - спустя несколько лет работы получил пост руководителя целого управления в крупном столичном интернет-провайдере.

Жили на съемной квартире на севере Москвы, дочки пошли в столичную школу №1159.

Кстати, по словам нашего источника в правоохранительных органах, у Фируза была очень высокая и белая зарплата - около 200 тысяч рублей в месяц.

Как рассказывают друзья семьи, в начале 2021 года семья купила в ипотеку квартиру в подмосковном Щёлкове - ту самую, где были обнаружены тела.

Девочки учились в одной из школ севера Москвы

При этом девочек срывать из школы не стали. Как сообщила «КП» одна из подруг погибших школьниц, каждый день ездить из Щёлкова на север Москвы было бы сложно, поэтому родители нашли для Дарии и Русланы (имена изменены, - Авт.) компромиссный вариант - перевели их на домашнее обучение. Педагоги присылали домашнее задание, а девочки отвечали уроки по видеосвязи. Процесс обучения контролировала мама - Юлия нигде не работала, занималась домашними делами.

- Семья - религиозная?

- Ну как сказать. Фируз - таджик, мусульманин. А Юлия была православная, крестик носила. Но они на этот счет никогда не заморачивались. Не знаю, крестили ли девочек. Но платков-никабов они никогда не носили, это точно, - сообщил друг семьи. - Да и вообще, Фируз всегда очень трогательно к Юлии относился. Буквально пылинки с нее сдувал!

ВНЕЗАПНЫЕ ДОЛГИ

Но в последнее время в семье что-то разладилось. Знакомые говорят, что Фируз и Юлия начали часто ссориться. Причем, из-за денег. Хотя, казалось бы, - у Фируза ведь такая высокая зарплата!

Юлия жаловалась, что в какой-то момент им вдруг стало не хватать денег.

- Еще несколько лет назад у Фируза возникли проблемы со ставками на спорт, - рассказывает источник в следствии. - Он проиграл крупную сумму денег. Тогда ему удалось остановиться, покрыть долги помогли родственники. Но недавно он снова начал играть.

От Юлии мужчина это скрывал. Старался, по крайней мере. Хотя коллеги по работе рассказывают, что о его финансовых проблемах знала чуть ли не вся контора.

- В какой-то момент он как с цепи сорвался - начал просить в долг, у кого 100 тысяч рублей, у кого 200 тысяч. И почти никому не отдавал.

Судя по всему, все эти деньги мужчина проигрывал. Потому что начал брать кредиты, а когда банки уже стали отказывать, пошел и в микрозаймы.

О долгах мужа Юлия узнала совсем недавно. Из-за этого и начались скандалы. В следствии считают, что во время очередной такой ссоры Фируз и мог схватиться за нож.

При этом знакомые семьи как один утверждают - Фируза никто никогда не видел агрессивным.

- Он мог в этот момент находиться под какими-либо веществами?

- Не исключено. Но о подобных проблемах никто из окружения семьи никогда не слышал. Да и в квартире не нашли никаких таких веществ.

Экспертизу на наркотики и алкоголь проведут. Но результаты будут получены не быстро.

- При таких условиях, что тело пролежало месяц и подверглось сильным гнилостным изменениям, сложные химические исследования займут не меньше месяца, - объяснил «КП» судмедэксперт Эдуард Туманов.

Женщина и дети были убиты ножом, на их телах десятки колотых ран Фото: Личный архив

В ПОЛИЦИЮ ЗАЯВЛЯЛИ ЕЩЕ 4 МАЯ

И тем не менее непонятно, почему семьи никто не хватился в течение четырех или даже пяти недель? Следствие сейчас проверяет, сообщила ли школа куда-либо об исчезновении двух своих учениц.

Достоверно известно, что еще 4 мая племянник Юлии написал заявление в полицию, что она перестала выходить на связь, почти две недели не отвечает на звонки (Юлия и сигарная дочь в последний раз выходили в соцсети вечером 21 апреля, вероятно, в ту же ночь они были убиты). Но там пожали плечами: может, она с вами просто не хочет общаться?

Но квартиру в Щёлкове вскрыли только когда соседи начали жаловаться на жуткий трупный запах из-за запертой двери...

- С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты, обнаруженная вблизи тела мужчины, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы. Назначено несколько экспертиз.

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