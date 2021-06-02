Олег Минаев: «Мы нацелены быть банком первого выбора»

Руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег Минаев.

Согласно открытым данным, ПСБ в 2020 году стал лидером по приросту активов среди крупнейших российских кредитно-финансовых организаций. Зачем банку универсальность и как строится работа с оборонно-промышленным комплексом, рассказал в интервью руководитель корпоративного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Олег Минаев.

– Уже не первый год ПСБ растет очень активно, ежегодно увеличивая объемы активов не менее чем на 30%. Это нестандартная ситуация для банковского сектора. За счет чего ПСБ удается удерживать такие высокие темпы роста?

– ПСБ, пожалуй, уникальный в этом смысле банк. Мы являемся опорным кредитно-финансовым институтом оборонно-промышленного комплекса и в то же время остаемся универсальным банком – банком, который работает во всех сегментах банковского бизнеса. Мы наращиваем объемы бизнеса и в части работы с физическими лицами, развиваем сотрудничество с крупными корпоративными клиентами и предприятиями малого и среднего бизнеса. ПСБ нацелен быть банком первого выбора для оборонных предприятий, в своей работе мы следуем принципам выстраивания долгосрочных партнерских отношений. Банк формирует уникальную отраслевую экспертизу, непрерывно совершенствуя инфраструктуру и внутренние процедуры, обеспечивает простоту и удобство использования банковских продуктов. Кроме того, банк развивает уникальную компетенцию и выступает основным институтом по направлению финансового оздоровления предприятий ОПК. Также мы продолжаем внедрять актуальные цифровые решения для корпоративных клиентов в целом: в 2020 году мы стали дистанционно заключать цифровые кредитные сделки, а также запустили ряд новых услуг и сервисов – банковское сопровождение контрактов, казначейский кредит и другие. В совокупности клиентоориентированность банка, надежность и современные продукты помогают нам каждый год наращивать объемы бизнеса и привлекать новых клиентов.

– Расскажите, пожалуйста, как предприятия ОПК и ГОЗ преодолели кризис, связанный с пандемией?

– Конечно, 2020 год для всех был непростым, но исполнение гособоронзаказа, несмотря на сложившуюся ситуацию, шло в соответствии со всеми контрактными обязательствами и сроками. Сохранить производственные темпы, минимизировать риски компаниям ОПК во многом помогли своевременные меры государственной поддержки. Например, одним из самых острых для предприятий в период пандемии стал вопрос финансирования оборотных средств, и для его решения правительство приняло постановление о льготном кредитовании системообразующих предприятий, включая ОПК. ПСБ принял активное участие в этой программе. Причем если потребности наших клиентов превышали возможные лимиты финансирования, установленные в рамках этой программы, мы оперативно прорабатывали другие варианты с учетом антикризисных программ предприятий – готовили решения по реструктуризации, помогали формировать дополнительный оборотный капитал за счет новых кредитных продуктов, финансировали и сопровождали контракты федерального значения и ГОЗ.

В сложный период мы предложили клиентам своевременные финансовые продукты, разработали целый ряд инструментов для максимально оперативного принятия решений по финансированию предприятий отрасли и существенно нарастили объемы сотрудничества с предприятиями ОПК. Так, клиентская база за прошлый год выросла более чем на четверть, а кредитно-гарантийный портфель увеличился вдвое.

– Насколько банковские продукты сейчас соответствуют потребностям клиентов, работающих в сфере ОПК? Повышение финансовой устойчивости предприятий ОПК остается актуальной задачей?

– Проектное финансирование и реализация проектов финансового оздоровления – это неизменно актуальные задачи. Они в силу отраслевой специфики ОПК требуют особого подхода, и вся продуктовая линейка ПСБ отвечает потребностям предприятий и обеспечена инструментарием, который позволяет максимально быстро принимать решения о предоставлении кредитов. И здесь мы не просто решаем какие-то точечные финансовые сложности на краткосрочную перспективу, но и помогаем достичь долгосрочной финансовой устойчивости предприятия.

В 2020 году клиентская база ПСБ выросла более чем на четверть, а кредитно-гарантийный портфель удвоился

В рамках работы над проектами финансового оздоровления мы учитываем не только специфику отрасли и ограниченность ресурсов, но и особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его исторический путь и перспективы развития. Мы оказываем всестороннюю поддержку в разработке индивидуального для каждого клиента системного документа – плана финансового оздоровления, который включает информацию о конкретных мероприятиях и инструментах, а также финансовую модель, принимая во внимание все значимые факторы.

– То есть вы помогаете предприятиям разрабатывать планы финансового оздоровления, которые включают не только банковские инструменты?

– Приоритетным принципом работы нашего банка в этом направлении является принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. Как правило, план финансового оздоровления включает в себя оптимальный комплекс инструментов, с одной стороны, направленных на преодоление финансово-экономических трудностей, а с другой – позволяющих ускорить промышленное развитие. Среди таких инструментов можно выделить следующие: реструктуризация задолженности, дополнительное финансирование, реализация непрофильного имущества, поиск резервов снижения себестоимости продукции и накладных расходов и др. Необходимо подчеркнуть значимость проектов диверсификации как одной из наиболее эффективных мер финансового оздоровления. Стоит также отметить, что специалистами банка в рамках разработки планов финансового оздоровления клиентам предоставляются консультации по вопросам в сфере менеджмента и кадровой политики. Такой системный подход позволяет комплексно закрыть все имеющиеся у предприятий потребности в качественных финансовых продуктах.

– Насколько востребовано сейчас проектное финансирование?

– Проектное финансирование сейчас очень актуально, и причин тому несколько. Во-первых, поскольку предприятия ОПК в большинстве своем производят различные виды наукоемкой техники, выпуск такой продукции требует современного оборудования. Кроме того, как и любому производственному предприятию, компаниям оборонки необходимо обновление и расширение производственных мощностей, создание и развитие новых производств, а соответственно, и «длинные» деньги под такие проекты. Для максимально эффективного удовлетворения потребностей предприятий в финансировании мы создали специальное подразделение по работе с инвестиционными проектами ОПК. В его задачи, среди прочего, входит и развитие проектного финансирования в оборонной отрасли.

– Какие цели ставит банк на 2021 год в работе с оборонно-промышленным комплексом?

– Главная цель – обеспечить бесперебойное сопровождение гособоронзаказа и покрыть не менее 70% потребностей в финансировании предприятий оборонно-промышленного комплекса. На текущий момент ПСБ уже сопровождает более 65% всех контрактов ГОЗ и располагает всеми необходимыми ресурсными и техническими возможностями для принятия на обслуживание в банк 100% контрактов ГОЗ. Кроме того, мы планируем наращивать клиентскую базу, в частности, увеличивать долю предприятий наукоемких отраслей, а также объемы бизнеса с судостроительной и авиационной отраслями.