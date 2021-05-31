“Человек воскресает к новой жизни”: Как православный реабилитационный центр помогает людям вылечить тело и душу от алкоголизма и наркомании

Вера поддерживает воспитанников центра на их пути к новой жизни. Фото: центр "Воскресение"

“Недаром мы назвали наш центр “Воскресение”. В каком-то смысле здесь человек воскресает к новой жизни...” Так говорит отец Иоанн Суворов, педагог, директор митрополичьего реабилитационного центра "Воскресение". Здесь уже более 10 лет помогают людям избавиться от алкогольной, табачной и наркотической зависимостей. Центр находится в селе Малые Маячки в 50 километрах от Белгорода. Он был создан в 2010 году по благословению митрополита Белгородского Иоанна, председателя Синодального Миссионерского Отдела Русской Православной Церкви.

Программа реабилитации длится полгода Фото: центр "Воскресение"

Как пациенты попадают в центр

Многих пациентов в центре буквально отвели от края пропасти, спасли жизнь. Ведь разрушение тела и души происходит очень незаметно. От простого “баловства” до смертельной зависимости - не так уж много шагов.

“Очень долго зависимый человек успокаивает себя: “Хочу пью - хочу не пью”. Но незаметно наступает момент: “хочу пью - и не хочу все равно пью”, - объясняет отец Иоанн. - Конец первой стадии зависимости - развод и потеря работы. На второй стадии алкоголизма или наркомании начинается физическое недомогание. От человека отворачиваются уже все родные и близкие - сестры и браться, мать и отец. У него рвутся все социальные связи, начинает разрушаться интеллект. А на третьей стадии человек оказывается на улице. Он пропил, проколол все, что имел, продал квартиру. У него в жизни не осталось больше никого и ничего. Такого человека, к сожалению, почти невозможно спасти - ему не за что бороться. И трудность в том, что пока первая стадия еще продолжается, многие не видят, что больны. А вот с разводом, с потерей работы многие понимают, что им нужна помощь. И приходят к нам”.

Отец Иоанн Суворов проводит беседы с подопечными центра Фото: центр "Воскресение"

“Без веры в Бога человек не может избавиться от зависимости”

Программа реабилитации в центре “Воскресение” длится полгода. Главное в ней - работа над собой. У каждого пациента есть папка, в которой расписаны задания.

“Он работает над своими чувствами, делает выводы - какие поступки верные, какие неверные, что нужно, чтобы сохранять трезвость. Первое, что необходимо - это желание продолжать трезвую жизнь. За время прохождения реабилитации оно должно усиливаться многократно”, - рассказывает протоиерей Иоанн Суворов.

Всего в центре одновременно могут находиться 24 пациента. Каждый день у них проходят интерактивные лекции, личные консультации с психологом, психо-тренинги, просмотр документальных фильмов, культурные программы. На всем пути реабилитантов поддерживают священники.

“Без веры в Бога человек не сможет избавиться от зависимости. Почему? Потому что он просто поменяет одну зависимость на другую. Вы наверняка замечали, что когда курящий человек пытается бросить курить - его часто тянет на семечки, на сладости… У него в груди образуется зияющая дыра, которую нужно чем-то заполнить. Ведь когда из человека уходит бесовский дух - должен прийти дух православный. А если нет - то на смену одному бесовскому духу придет другой, тоже бесовский. Одна зависимость просто сменит другую”, - говорит отец Иоанн.

“Без веры в Бога человек не сможет избавиться от зависимости", - уверены здесь Фото: центр "Воскресение"

Именно вера поддерживает воспитанников центра на их пути к новой жизни.

“Как умываясь, мы очищаем лицо - также мы должны очищать и душу. А если мы перестаем это делать - то перестаем видеть грязь. Успокаиваем себя: “Живем, вроде бы, как все…” - предупреждает протоиерей Иоанн Суворов. - Для этого в православной церкви есть таинства. Так, на исповеди мы очищаем душу. При причастии в виде хлеба и вина мы принимаем тело и кровь Христову. И когда человек начинает причащаться, греховное дерево, которое есть в каждом из нас, начинает сохнуть. Человек с помощью Божьей начинает бросать курить, пить, принимать наркотики… Ведь что значит, когда человек хочет курить или выпивать? Мы воспринимаем эти мысли как свои собственные. Но это не так - эти помыслы приходят извне. И вера учит, как вовремя отгонять их, дает поддержку”.

Подопечные центра заново открывают для себя театры и музеи Фото: центр "Воскресение"

Поддержка выпускников центра

После прохождения шестимесячной основной программы реабилитации в центре “Воскресение” человек не попадает из него сразу в “большой” мир, полный новых искушений. Важная часть работы с пациентом - программа ресоциализации. Запустить ее удалось в 2017 году благодаря полученной поддержке фонда президентских грантов.

Участие в ней предлагается выпускникам по желанию. Выйдя из стен центра “Воскресение”, бывшие пациенты могут жить в специальной социальной квартире. Она находится в городе, сотрудники центра помогают сразу найти реабилитантам работу, согласно их предпочтениям и навыкам.

“Человек живет и работает здесь в окружении таких же трезвых ребят, - продолжает отец Иоанн. - Это очень важно. Ведь когда он выходит за стены центра, то неизбежно рано или поздно сталкивается с другими людьми которые употребляют - если не наркотики, то алкоголь. А для бывших пациентов центра запрещены любые психоактивные вещества. Но самое важное - что здесь они получают не только способность материально обеспечить себя, но и возможность выговориться, найти моральную поддержку. А она очень важна, особенно в первые дни после выхода из центра”. Созданная программа ресоциализации позволила сократить до минимума количество срывов после выхода в социум”.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Видео митрополичьего реабилитационного центра "Воскресение" вошло в число лучших по итогам обучения.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.