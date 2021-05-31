В приоритете - безопасность: житель Ленобласти выиграл в конкурсе «Лучший водитель такси в России»

По итогам общего подсчета баллов, победителем конкурса жюри признало Алексея Стебо из Ленобласти. На втором месте - Борислав Киреев из Омской области, а третье досталось Луизе Бадреевой из Республики Татарстан. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи на стадионе «Фишт», который принимал и Зимние Олимпийские игры, и матчи ЧМ по футболу, завершился конкурс профессионалов «Лучший водитель такси в России». Он собрал финалистов из 27 регионов страны.

- В финал я попал впервые, обошел 24 конкурентов в своем регионе, - поделился один из конкурсантов Денис Поликарпов из Тюмени. – В такси работаю 2,5 года, а мой общий водительский стаж - 21 год. В пандемию, я строго соблюдаю все ограничения, поэтому не заболел коронавирусом. Считаю, что в работе таксиста главное - это безопасность пассажиров.

Два из трех конкурсных туров были направлены на проверку теоретических знаний у водителей. Как отмечают организаторы, безупречные знания теории – это своего рода – подушка безопасности, которая выручает в самых непредсказуемых ситуациях на дороге. На первом этапе, который проходил в регионах, таксисты отвечали на вопросы по правилам дорожного движения.

Второй тур включал оценку теоретических знаний участников. Жюри проверило, насколько хорошо водители знакомы с действующим законодательством о такси. Конкурсанты продемонстрировали знания основ обеспечения безопасных условий перевозок пассажиров и багажа, рассказывали об устройстве легкового автомобиля и его техническом обслуживании, перечисляли алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. Кроме того, таксисты показали, что разбираться в истории и географических особенностях субъекта РФ, на дорогах которого они работают.

Организатором конкурса выступает Общественный совет по развитию такси в России. Как рассказала его председатель Ирина Зарипова, подобные соревнования Сочи принимает уже в третий раз, с 2018 года. В 2020 году из-за ковида, праздник профессионального мастерства перенесли на май 2021 года.

- Главная задача конкурса - проверить знания водителей такси, которые позволят обеспечить безопасность поездок, - подытожила Ирина Зарипова. – Важное правило для пассажиров - заказывайте машину только в проверенных транспортных компаниях или агрегаторах. Не стоит пользоваться услугами сомнительных перевозчиков, которые стоят у аэропортов и вокзалов. Советую не рисковать и доверять только водителям сертифицированных таксопарков, которых можно вызвать в два клика.

Самая зрелищная часть конкурса – скоростное маневрирование. Жюри впервые дополнило его новым элементом: проверкой соблюдения скоростного режима на прямом отрезке дороги. Опытные водители должны были разогнаться до определенного показателя вслепую - при закрытом спидометре. Другой сложный элемент – сделать круг задним ходом.

Соревнованиям по скоростному маневрированию дал старт депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов. Он сел за руль и показал классику вождения.

По итогам общего подсчета баллов, победителем конкурса жюри признало Алексея Стебо из Ленобласти. На втором месте - Борислав Киреев из Омской области, а третье досталось Луизе Бадреевой из Республики Татарстан.

Алексей Стебо оказался немногословен, но признался, что очень рад победе. Таксист из Ленобласти впервые выиграл в этом состязании.

А вот бронзовый призер - Луиза Бадреева в прошлом конкурсе уже становилась победительницей. Она отметила, что в такси работает уже 13 лет, и за это время с ней происходило немало интересных случаев, один из которых особенно врезался в память.

- Как-то около семи часов утра, когда я только вышла на смену, у машины спустило колесо, - рассказала Луиза Бадреева. - Пока доставала все необходимое для ремонта, рядом остановился экипаж ДПС. Сотрудники ГИБДД помогли мне быстро сменить колесо.

300 тысяч рублей - таков призовой фонд конкурса. Если сейчас профессиональные испытания прошли свыше 420 российских водителей, то планка 2022 года – около 800 конкурсантов.