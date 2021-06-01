Женившийся на резиновой кукле бодибилдер из Казахстана решил начать отношения с женщиной

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко недавно объявил о женитьбе на резиновой секс-кукле по имени Марго. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Провозгласивший себя пансексуалом бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко недавно попытался удивить весь мир тем, что объявил о женитьбе на резиновой секс-кукле Марго.

Впоследствии Марго не то лопнула, не то сломалась, и Толочко «женился» на другой.

И вот теперь, отказавшись от силиконовых родственных душ, Толочко сообщил, что готов к отношениям с обычной женщиной. Но при одном условии – избраннице должны нравиться его куколки, рассказал он на The Dating Show на радио FUBAR.

- Это интересно и важно для меня. В моей жизни должен появиться реальный человек. В прошлом у меня были отношения, которые длились 7 лет. – заявил он, заодно прояснив ситуацию со своей «первой женой». Оказывается, Марго была отправлена в отставку из-за того, что бодибилдер решил завести отношения сразу с двумя ее синтетическими товарками – Луной и Лолой. Он также признался, что изменял Марго.

Луне, похоже, повезет: бывший муж намерен найти ей пару – куклу-мужчину и даже устроить настоящую свадьбу.

Пансексуалы называют себя представителями новой сексуальной ориентации. Пансексуальность предполагает, что человек должен искать себе пару, исходя строго из личных качеств человека, их общих эмоций и идеалов, получаемых от общения. Одной из самых известных пансексуалок является голливудская актриса Шейлин Вудли.

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