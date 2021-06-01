В Перми умер водитель, которого ДПСники отправили за взяткой

Сейчас СУ СК РФ по Пермскому краю проводит проверку в отношении этих двух сотрудников. Следователям предстоит установить все детали случившегося инцидента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагический случай произошел на улице Куфонина в Перми. Поздним вечером два сотрудника ДПС остановили для проверки документов ничем не приметную иномарку. За рулем находился житель Перми 54-летний Сергей Н.* Мужчина был трезв, приветлив, вот только была одна загвоздка - прав у водителя не оказалось.

Полицейские проверили по базе и выяснили, что Сергей был лишен водительских прав больше года назад. Стали думать и решать, что делать. Оформлять протокол мужчина очень не хотел, да и сотрудники полиции были заинтересованы в другом способе решения проблемы. Сговорились на взятке в размере 10 тысяч рублей. Однако нужной суммы у горе-водителя с собой не оказалось. Мужчина смог уговорить сотрудников полиции отпустить его съездить домой и взять заначку, чтобы рассчитаться с ними. Дав самое честное слово, Сергей прыгнул обратно за руль и помчался домой. Вот только доехать до места назначения Сергей уже не смог. Посреди дороги у мужчины прихватило сердце, дала о себе знать старая болезнь. Мужчина скончался прямо за рулем своего старенького Опеля.

«Задержанный сотрудниками ДПС водитель Сергей Н.* скончался во время движения на своем личном автомобиле. У мужчины была ишемическая болезнь сердца, ему стало плохо, а помочь было некому. Мужчина спешил домой, чтобы взять деньги и заплатить взятку полицейским, которые его поймали без водительских прав. Тело Сергея было обнаружено в его автомобиле на одной из автодорог Перми» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Очень быстро история о скоропостижной смерти водителя после договоренности о взятке для сотрудников ДПС дошла до начальства. Началась служебная проверка, делом заинтересовался Следственный комитет. Установлено, что сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми 32-летний старший лейтенант полиции Лысов В.* и 32-летнего старший лейтенант Огородников К.* действительно остановили водителя, который не имел права садиться за руль. За не привлечение к ответственности полицейские потребовали у мужчины 10 тысяч рублей, которых при себе у скончавшегося позднее Сергея не оказалось. Мужчина поехал за деньгами домой и умер во время движения.

Сейчас СУ СК РФ по Пермскому краю проводит проверку в отношении этих двух сотрудников. Следователям предстоит установить все детали случившегося инцидента.

*Имена изменены