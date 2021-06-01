Американский журналист: «Встречу Путина и Байдена можно отменять, и так ясно, что Россия получит, что захочет»

В США не верят в способность своего президента обыграть российского лидера в очном споре Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах ждут встречи Владимира Путина и Джо Байдена, которая назначена 16 июня 2021 года. Причем ждут с тревогой: и эксперты, и простые американцы, мягко говоря, не уверены в своем президенте и его способности противостоять в переговорах российскому лидеру. Вот и авторитетное издание The American Spectator безапелляционно заявляет: саммит в Женеве уже закончился, не успев начаться.

Автор статьи Джед Баббин напоминает, что целью встречи двух президентов заявлено «восстановление стабильности и предсказуемости» в отношениях двух стран. Но ведь, если не брать эпизод с оскорбительным заявлением Байдена, назвавшим Путина убийцей, между Москвой и Вашингтоном все стабильно. Стабильно плохо.

Сомневается журналист и в том, что Байден сможет заставить Путина обсуждать самую, на взгляд прогрессивной общественности, острую тему: арест Романа Протасевича в Минске. «Байден намного больше ценит «стабильность и предсказуемость», чем права человека», - резюмирует автор статьи. Кстати, администрация Байдена сообщила, что в ходе саммита американская сторона намерена поднять вопрос прав человека. В ответ заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что наши повестки не совпадают.

- Но мы, как обычно, готовы реагировать на любые вопросы с американской стороны. К сожалению, у коллег из Вашингтона аналогичной готовности мы, как правило, не видим, - констатировал Рябков.

О грядущих уступках Путину говорит, например, отказ от введенных Трампом санкций против «Северного потока – 2». В логике американских аналитиков эта труба чуть ли не поставит Европу на колени перед российским лидером, который в любой момент, когда ему понадобится надавить на ЕС, сможет прикрутить вентиль. И не слова о том, что американские компании, занимающиеся газом, давно облизываются на европейский рынок, куда они могут поставлять сжиженный природный газ через Атлантический океан.

Слабостью хозяина Белого дома экспертам представляется и ситуация с хакерской атакой на компанию Colonial Pipeline, оператора одного из крупнейших в Соединенных Штатах нефтепроводов. Хакеры, которые называют себя DarkSide похитили секретные документу компании и требовали выкуп. Из-за этого Восточное побережье США чуть было не осталось без бензина. А затем ситуация как бы сама собой разрешилась. В Америке уверены, что Colonial Pipeline все-таки заплатила выкуп – с «молчаливого согласия» Байдена. А если учесть, что эту группу считают выходцами из Восточной Европы, американские эксперты быстро окрестили DarkSide чуть ли не ручными хакерами Кремля. И тут президент США так легко им сдается…

Ставят в вину Байдену и слабую, как кажется многим, реакцию на то, что называют «агрессивной политикой России по отношению к Украине». Речь о событиях апреля, когда из-за маневров российских войск на территории России у коллективного Запада чуть было истерика не случилась. Прогрессивные американские деятели уверены, что нужно было послать в Киев деньги, оружие, а то и военных спецов, чтобы противостоять «агрессии Кремля». Но, кажется, даже они уже понимают, что дальше слов поддержка Киева Вашингтоном не зайдет.

- Путин отбирает, а мы отдаем, - резюмирует автор статьи в The American Spectator. – Именно такую «предсказуемость и стабильность» принесут переговоры двух президентов в Женеве.

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