Почему на Западе вдруг заговорили о неэффективности санкций против России

Байден и Макрон говорят не о разрядке в отношениях с Россией, а о новых формах и инструментах давления на нее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу два лидера Запада сделали необычные по нынешним временам заявления в отношении России. После того как буквально три дня назад США приняли новые антироссийские санкции против «Северного потока-2» президент Байден вдруг признал, что рестрикции против этого проекта на данном этапе контрпродуктивны.

А президент Франции Макрон после саммита ЕС, на котором бурно обсуждался инцидент с вынужденной посадкой в Минске ирландского гражданского лайнера, тоже, казалось бы, неожиданно признал: санкционная политика в отношении России в долгосрочной перспективе неэффективна.

Кому-то уже даже показалось, что Запад «одумался», понял, наконец, бесперспективность сдерживания Москвы и нарастающего давления на нее по всем фронтам. В отношениях России с Западом близится рубеж, за которым грядет новая разрядка. Ждать осталось мало - вот встретятся Путин с Байденом 16 июня в Женеве, и мир заживет по-новому…

Но не будем спешить радоваться. Никаких радужных перспектив на политическом горизонте не проглядывается. Практически одновременно с этими заявлениями в наш адрес раздавались привычные угрозы и обвинения и из Лондона, и из Брюсселя. Про столицы активистов русофобии, такие как Рига или Вильнюс, и говорить не стоит. Даже американские и канадские эксперты, не замеченные в необоснованных нападках на Москву, сходятся на том, что от встречи в Женеве ничего «эпохального» ждать не надо.

Так почему же Байден и Макрон вдруг про контрпродуктивность антироссийских санкций заговорили? Ничего загадочного в этом нет, они же сами все и разъяснили.

Байден сказал, что, когда он пришел к власти, газопровод был почти уже построен, и в этом его вины нет. Он вводил новые санкции, но остановить «Северный поток-2» они уже не могли - было слишком поздно. Намек на растяпу Трампа, проворонившего российскую трубу, очевиден. Как и очевидно не сказанное Байденом: если бы он стоял до последнего, а проект все равно завершили, как бы выглядел Вашингтон? Грозным дядей, которого никто не слушает и не боится. А так, признав «контрпродуктивность» сопротивления строительству, он даже как бы санкционировал его: да пусть достраивают, что уж там… К тому же не стоит из-за него ссориться с ключевыми союзниками в Европе.

Разъяснил смысла своих слов и Макрон: «В том, что касается России, усиление санкций в ответ на замороженные конфликты больше не является эффективной политикой». И добавил, что в ответ на «постоянные провокации со стороны России»

эксперты ЕС должны в ближайшее время разработать иные инструменты влияния (те же санкции, но более действенные). Единственный жест миролюбия в наш адрес, который позволил себе хозяин Елисейского дворца, обезоруживает своей простотой: «Не развязывать же вооруженный конфликт». Дескать воевать-то продолжим, только без крови пока, пожалуйста.

Все заявления, которые периодически, в том числе и в последнее очень жесткое время, раздаются из уст некоторых западных лидеров и политиков о «неизбежности» отношений с Россией, потому что без нее нельзя решить важнейшие проблемы, просто констатация мировой геополитической реальности. Если бы Запад мог ее полностью скроить под себя, не было бы даже этих констатаций. Модальность отношений была бы иной: мы решили - выполняйте! И вся антироссийская санкционная сага именно об этом. Санкции, которым уже несть числа, должны сломать несговорчивого партнера, заставить его «принять западные ценности», «международный порядок, основанный на правилах», и следовать решениям, которые принимает евроатлантическая элита как пуп земли.

Так что речь идет только о том, что не все получается, как хотелось бы. «Агрессивная» Москва по-прежнему бросает вызов, о ответить на него с надлежащей эффективностью не выходит. Тщательней надо, ребята, как говорил наш юморист. Вот они и задумались, а как?

Задачи у Запада в отношении России не изменились. Логика отношений между ними в последние годы, увы, такая: кто кого? И все время, увы, по нарастающей. Так что Байден и Макрон говорят не о разрядке в отношениях с Россией, а о новых формах и инструментах давления на нее. Случайное, наверное, совпадение: одновременно со «странными» заявлениями западных президентов Владимир Путин провел очередное совещание по военному строительству. И вышло, как заочный комментарий к их словам: слушать-то мы вас слушаем, но остаемся в тонусе.