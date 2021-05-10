Протянул трубку мира: Байден заявил, что встретится с Путиным

Пресс-службы обеих президентских администраций с тех пор неоднократно подтверждали, что дата и место встречи согласовываются Фото: REUTERS

Еще в первой декаде апреля президент США Джо Байден объявил о своем намерении провести рабочую встречу с российским лидером.

Пресс-службы обеих президентских администраций с тех пор неоднократно подтверждали, что дата и место встречи согласовываются и, по предварительным данным, она состоится в июне в одной из европейских столиц.

Однако, в последние дни, после того, как США рассекретили информацию о совершенной на штаб-квартиру крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipeline хакерской атаке, в западной прессе мгновенно стали появляться предположения и даже «доказательства» того, что за атакой стоят российские спецслужбы. Подобного рода публикации могли перечеркнуть усилия Белого дома по организации американо-российской встречи на высшем уровне.

Но впервые в современной истории Белый дом публично признал, что у американской разведки «нет данных, что Россия участвовала в этом». Эти слова произнес сам американский президент, комментируя блокаду компьютерных сетей управления Colonial Pipeline и введение из-за этого в ряде штатов США режима чрезвычайной ситуации.

Все это не повлияет на намерения Джо Байдена встретиться с своим российским коллегой. «Я буду встречаться с президентом Путиным», - сказал Байден.

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