Пенсионный фонд выиграл суд у Максима Галкина

В любом случае, сумма долга небольшая, юморист в ближайшее время разберётся в ситуации и решит этот вопрос. Фото: Иван МАКЕЕВ

В современных реалиях, когда все долги и суды публикуются в открытом доступе на страничках ведомств, мышь не пролетит, ничего не скроешь. Тем более, если ты большая звезда.

Так, новость о том, что Пенсионный фонд подал в суд на телеведущего и юмориста Максима Галкина, мгновенно разлетелась по соцсетям и СМИ. Как сообщается на сайте ведомства, Максим задолжал ежегодный взнос на пенсионное страхование.

Сумма долга небольшая -4 тысячи рублей. В итоге суд удовлетворил иск главного управления пенсионного фонда к юмористу. Плюс ко всему арбитражный суд взыскал с Максима Галкина госпошлину — тысячу рублей.

«Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ», — гласит судебное постановление в отношении юмориста.

Однако сам Максим Галкин, к которому kp.ru обратился за комментариями, об иске пенсионного фонда до сегодняшнего дня даже и не подозревал.

В любом случае, сумма долга небольшая, юморист в ближайшее время разберётся в ситуации и решит этот вопрос.

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