Россия сыграет против Белоруссии на ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

Хоккеисты сборной России во вторник, 1 июня 2021 года, сыграют последний матч на групповом этапе чемпионата мира в Риге. Команда Валерия Брагина встретится с Белоруссией. Россияне уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира 2021, а Беларусь уже досрочно "покинула" турнир, лишившись шансов на продолжение борьбы за медали.

На этом чемпионате мира Беларусь лишилась шансов на выход в четвертьфинал, проиграв Швейцарии 0:6. Однако на турнире у команды есть неожиданная сенсация - они выиграли 1:0 у Швеции. Накануне, напомним, сборная России победила в серии буллитов со счетом 3:2 команду Швеции.

В ворота сборной России влетали не только шайбы, но и шведы. Фото: REUTERS

Кто будет соперником сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 - станет известно после окончания всех матчей игрового дня в Риге. Они подойдут к концу поздно вечером 1 июня.

Посмотреть трансляцию матча Россия - Белоруссия можно будет в прямом эфире, начиная с 20:15 по московскому времени на сайте и в прямом эфире Первого канала.

Смотрите матч Россия - Белоруссия в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Россия - Белоруссия. Прямой эфир онлайн Первого канала 1 июня в 20.05 мск. Трансляция Первого канала.