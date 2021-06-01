Труп инопланетянина: кадр, на котором он запечатлен, продают на аукционе за миллион долларов

На кадре за миллион долларов запечатлено вот это существо - вроде бы инопланетянин или инопланетянка.

Торг тут уместен

Открыт аукцион по продаже удивительного негатива - одного единственного кадра, якобы вырезанного из знаменитой документальной кинопленки, на которой запечатлено вскрытие пришельца (The Alien Autopsy). Пришельца препарировали в 1947 году. Самого его – уже мертвого и сильно пораненного – достали из «летающей тарелки», которая накануне разбилась в американском штате Нью-Мексико близ городка Розуэлл. Начальная цена лота превышает миллион долларов. Торги начались. Оплата - в криптовалюте.

Люди, интересующиеся лотом, надо понимать, верят сразу во многое: в то, что инопланетяне существуют, что их «тарелка» попала в аварию, что труп одного из членов экипажа подвергли аутопсии, а сам процесс сняли на пленку.

На самом же деле, не сомневаться можно лишь в том, что 74 года назад на ранчо местного фермера Мака Брейзеля упало нечто, крайне заинтересовавшее американских военных. Они оцепили район, собрали какие-то обломки, которые увезли на местную авиабазу. Всё остальное – тайна, до сих пор покрытая мраком. Как минимум, не факт.

Реконструкция "места проишествия".

Газета с сообщением о крушении "летающей тарелки"близ городка Розуэлл.

Подробный «разбор полета», анализ имеющихся свидетельств очевидцев "Розуэллского инцидента" и участников тех далеких событий, доводы энтузиастов и возражения скептиков в нашем материале.

Чудище пузатое

Конкретно о пленке, из которой, как уверяют её владельцы, был вырезан «бесценный кадр», спорят уже более четверти века. Это 17-минутное «кино», в ходе которого люди в защитных масках и халатах режут не совсем человеческое пузатое тело с шестью пальцами на руках и ногах, впервые продемонстрировал британский продюсер и документалист Рей Сантилли (Ray Santilli) - показал в Лондоне в Британском музее в мае 1995 года. Он утверждал: вскрытие производили военные хирурги в 1947 году — сразу после крушение «тарелки» в Розуэлле, снимал военный оператор, который тайком сделал копию этой сверхсекретной пленки. И в 1992 году продал ее ему - Сантилли - за 150 тысяч долларов.

Скептики, посмотревшие «кино», нашли в нем множество несуразностей. Однако самый серьезный удар по репутации Сантилли несколько лет назад нанесли анонимные энтузиасты, сотрудничающие с новозеландским журналом «Uncensored» (Без цензуры). Они обнародовали ролик - отвратительного качества, который должен был бы подкрепить версию о том, что фильм The Alien Autopsy подлинный. На кадрах ролика были запечатлены американские военные, которые несли на носилках тело пришельца, весьма похожего на того, которого вскрывают.

Вскоре, однако, выяснилось: пленка с «выносом тела» отнюдь не документальная. Кадры взяты из малоизвестной британской комедии 2006 года с весьма незамысловатым названием – «Вскрытие пришельца». Они — имитация, сняты на черно-белой пленке и специально состарены так, чтобы выглядеть старинной кинохроникой.

Вдогонку выступил скульптор Джон Хэмфри (UK sculptor John Humphreys). Сообщил, что инопланетянин, которого резали, это латексный муляж, изготовленный лично им.

Скульптор за изготовлением муляжа к британской комедии.

По словам скульптора, он сначала создал «куклу» для «сверхсекретного» фильма Сантилли, а потом и для британской комедии – по образу и подобию того первого тела, в которое вставил суставы ног ягненка. Чтобы конечности пришельца гнулись как можно более реалистично. В сцене «вскрытия черепа» главную роль сыграл настоящий мозг, но только бараний. Потроха для «брюшной полости» были куплены в мясной лавке и помещены в куклу через разрез на спине.

Иными словами, «документальный фильм» - подделка, фальсификация. Хэмфри сообщил об этом только после того, как миновал срок давности для возможного обвинения в мошенничестве.

С другой стороны, в деле, что называется, имеется свидетельство некого Кита Грина (Кit Green), отставного научного сотрудника ЦРУ, который уверял, что видел кадры со вскрытием пришельца несколько раз еще в 1987 и 1988 году в Пентагоне. По словам Грина, которые в свое время приводил астронавт Эдгар Митчел (astronaut Edgar Mitchell), кадры подлинные и труп настоящий.

Так, может быть, сотрудник ЦРУ видел какое-то другое «кино» – действительно подлиннее, а не то, которое, в итоге, досталось Сантилли? Или «кино» Сантилли все-таки подлинное? Или все изоврались сверх всякой меры?

Очевидно пока одно: в кадре, который сейчас выставлен на аукцион, «герой» тот же, что и в кинофильме «The Alien Autopsy». И антураж одинаков – на стене телефон, на тумбочке лоток, на столике штатив и кюветы.

Покупатель получит кадр, вырезанный из реальное пленки, и свидетельство к нему.

Пришелец из фильма Сантилли.

Нечто интересное про «Розуэльский инцидент» обещал рассказать Дональд Трамп, еще когда был президентом. Но пока примолк, к сожалению.

КСТАТИ

Михаил Герштейн, уфолог: «Как я смотрел фильм Сантилли»

Видеокассету с нашумевшим сюжетом привез в Россию уфолог Арвид Игоревич Мордвин-Щодро. И показал в Русском Географическом обществе. Люди стояли в проходах, за колоннами, сидели на полу. Я пробился в первые ряды, к телевизору и попытался запомнить мельчайшие детали увиденного.

На экране появилось нечто вроде лаборатории, в одной из стен которой было застекленное смотровое окно. На чем-то типа тележки-каталки с плоским верхом (не операционном и не паталогоанатомическом столе) лежало тело существа ростом около 140-150 см со вздутым животом и огромной головой. Сразу бросилось в глаза, что у существа хорошо развита мускулатура. На одной из ног зияла рваная или обожженная рана. То, что у существа по шесть пальцев на руках и ногах, я заметил не сразу. В комнате находились три человека - оператор и два «патологоанатома» в защитных костюмах с прозрачными окошками.

Один «патологоанатом» подошел к телу и стал резать его скальпелем, начиная с шеи. Как ни странно, потекла кровь: когда я проходил анатомию в институте, нам говорили, что у мертвецов она собирается в нижней части тела, а здесь разрез шел достаточно высоко. Тогда я думал, что либо труп свежий, либо у пришельца процесс разложения шел не так, как у людей.

Момент, когда «патологоанатом» разводил в стороны края разреза, почему-то отсутствовал, и дальше нам показывали уже вскрытое тело. Обычно, когда вскрывают брюшную полость, видно только жировую прослойку и заслоняющие весь разрез петли кишок. У существа никаких кишок я не увидел: «патологоанатом», почти не прилагая усилий, доставал из тела какие-то ошметки, похожие на что угодно, но только не на внутренние органы. Вскрытие не сопровождалось научной работой, и органы даже не сочли нужным как-то пометить, вскрыть или подписать. Между ног существа была видна половая щель, словно у недоразвитой девочки, но в брюшной полости не оказалось ничего похожего на матку, яичники или что-нибудь в этом роде.

«Патологоанатом» забросил брюшную полость в недорезанном состоянии и сам принялся за глаз существа вместо того, чтобы позвать офтальмолога. Недрогнувшей рукой он снял с него какую-то пленку и положил в раствор. То же было проделано и со вторым глазом. Глазные яблоки он не резал и не извлекал.

Заканчивался сюжет о вскрытии демонстрацией трепанации черепа. Отвернув на голове кожу, «патологоанатом» ручной пилой спиливает верх черепа и достает мозг. Мозг совершенно без извилин и, в отличие от мозга человека, какой-то аморфный, с темными пятнами. Никаких действий, которые можно было бы расценить как отделение головного мозга от спинного мозга и черепно-мозговых нервов, я не увидел.