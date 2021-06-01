Ничья сборных Германии и Латвии отправит домой Канаду

В понедельник сборная Швеции, проиграв сборной России по буллитам, вылетела с чемпионата мира по хоккею. Фото: REUTERS

В понедельник сборная Швеции, проиграв сборной России по буллитам, вылетела с чемпионата мира по хоккею. Таким образом, 11-кратные чемпионы мира впервые в своей истории вообще не попали в плей-офф.

А во вторник в подвешенном состоянии оказались и родоначальники хоккея. Сборная Канады в последний день группового турнира уступила по буллитам Финляндии и теперь тоже сидит на чемоданах. От самих канадцев ничего не зависит, так как их судьба будет решаться в вечернем матче сборных Латвии и Германии. Ситуацию усугубляет тот факт, что обе эти команды устраивает ничья в основное время. Теперь все ждут как две эти команды «распишут» пульку и отправят канадцев домой.

Почему такое стало возможно? Все дело в регламенте чемпионата. Дело в том, что у канадцев и Казахстана сейчас по 10 очков. Но если кто-то из сборных Латвии и Германии (пока по 9 очков) проиграет в дополнительное время, то он тоже наберет 10. В таком случае вступает в силу «правило треугольника» и будут считать очки между тремя этими командами. Но и Латвия, и Германия в этом треугольнике опередят и казахов и канадцев.

В случае победы Латвии или Германии в основное время сборная Канады запрыгнет в плей-офф, так как опередит Казахстан по личным встречам.

Матч Германия – Латвия стартует во вторник в 20.15. Параллельно будут играть сборные России, которая досрочно вышла в плей-офф, и Белоруссии, не пробившейся в следующую часть турнира.

Положение в группе В перед последним матчем

И/О

1 США 7/18

2 Финляндия 7/17

3 Канада 7/10

4 Казахстан 7/10

5 Германия 6/9

6 Латвия 6/9

7 Норвегия 7/8

8 Италия 7/0

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренер сборной России Валерий Брагин о победе над Швецией: Спасибо, что не галстук подарили

Наставник российских хоккеистов отметил 65-летие на Чемпионате мира (подробнее)