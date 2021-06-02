Что делать с лихачами, гоняющими на электросамокатах по тротуарам

- Почему это все прохожие разбежались? Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ

«В Москве доставщик еды на электросамокате сбил десятилетлетнего мальчика, у ребенка сломана рука». «В Геленджике попала в больницу девушка, которую протаранил электросамокат». «В Подмосковье внедорожник насмерть сбил водителя электросамоката». «В Красноярске женщина получила черепно-мозговую травму после столкновения с электросамокатом, виновник скрылся».

И это только первые попавшиеся на глаза заголовки российских СМИ за конец мая. А про серию громких ЧП, прокатившихся в мае по Питеру, слышали, наверное, все. Вот на всякий случай пара заголовков из Северной столицы: «Солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после падения с электросамоката в центре Петербурга», «На Невском проспекте два самокатчика наехали на прохожего и потом избили, переломав ему ребра».

- А еще в Петербурге есть такое развлечение: кататься на самокатах от одного бара к другому и в каждом выпивать. В итоге вечером по городу на большой скорости гоняют люди в состоянии тяжелого опьянения, - знакомит нас с местными традициями Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Как тут не вспомнить печальный факт: по информации СМИ, в крови питерского танцора Залеева обнаружили больше 2 промилле этанола (примерно 400 мл водки).

По данным ГИБДД, за прошлый год в России случилась 331 авария с участием самокатов, погибло 6 и ранено 347 человек. Но это только те происшествия, в которой замешаны автомобили. А сколько подобных ЧП случается в пешеходных зонах, неведомо - отдельная статистика покалеченных на тротуарах самокатчиков и их жертв в России не ведется.

- Первые жалобы на электросамокаты нам начали поступать в 2016 году. Мы стали писать в ГИБДД и получили ответ: «в соответствии с правилами дорожного движения водители самокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев считаются пешеходами», - рассказывает Владимир Соколов, председатель общественного движения «Союз пешеходов».

Чтобы удостовериться, открываем параграф «Общие положения» ПДД РФ и читаем: «К пешеходам приравниваются лица... использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства».

И это неудивительно: правила писались в ту пору, когда самокат был развлечением босоногих пацанов и на нем было сложно получить травму тяжелее отцовского подзатыльника. В итоге самокаты, официально являясь пешеходами, обязаны передвигаться по тротуарам. При этом допускается выезд на велодорожку и обочину.

Но времена изменились. Самокаты обзавелись мощными электродвигателями и теперь, по словам Антона Шапарина, имеют полное право считаться мопедами.

Снова открываем ПДД и читаем: «Мопед - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 250 Вт и менее 4 кВт.»

Точное попадание! Именно такая скорость и мощность у большинства продающихся в России самокатов. Такой вот юридический казус: по характеристикам - полноценный мопед, а для гаишников - пешеход. Более того: даже велосипед у нас официально считается транспортным средством, а электросамокат - нет.

- Если пешехода собьет велосипедист, он будет нести повышенную ответственность как лицо, управляющее транспортным средством. А водитель электросамоката не имеет такого статуса, поскольку равен пешеходу, - говорит Владимир Соколов.

СИМ-СИМ, ЗАМЕДЛИСЬ

Фото: Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

Разговоры о том, что с летающими по тротуарам и дорогам самокатами надо что-то делать, идут уже который год. Но лишь недавно дело сдвинулось с мертвой точки: в Москве и Петербурге ограничили скорость движения самокатов до 15 км/ч. Но! Касается это только центра города и относится лишь к арендным электросамокатам. Частные самокаты, а также вся остальная часть страны продолжают гонять по принципу «кто во что горазд».

И по этому же принципу представители власти регулярно сотрясают эфир предложениями, как обуздать «новых пешеходов». Свои мысли на этот счет в СМИ чуть ли не каждый день озвучивают депутаты, министры, представители Общественной палаты, Совета по правам человека... Предлагают ограничить скорость, возраст, запретить самые мощные самокаты, выгнать их «наездников» с тротуара на проезжую часть... Да только нет в товарищах согласья: многие предложения противоречат друг другу и ни одно из них пока не превратилось в федеральный закон.

Пожалуй, ближе всех к принятию регулирующего документа подошел Минтранс. Вот уже полтора года ведомство разрабатывает (дорабатывает, перерабатывает) поправки в правила дорожного движения. В них вводится новое понятие – средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся «роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок».

Таким образом, электросамокаты и прочие СИМ исключат из категории пешеходов. Однако и к мопедам их приравнивать не хотят: в новой редакции ПДД таковыми предлагается считать только транспортные средства, оборудованные сидением.

Вот некоторые нововведения, которые ждут владельцев СИМ, если поправки примут.

• Ездить они должны по велоcипедным и велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии (то есть на 99,9% территории России) - по тротуарам и пешеходным дорожкам.

• Пешеходы имеют приоритет перед владельцами СИМ.

• В случаях «совмещенного движения с пешеходами» скорость СИМ не должна превышать 20 км/ч.

• Если СИМ создает людям помехи, его владелец должен спешиться или ехать со скоростью пешеходов.

• Выезд электрических СИМ на проезжую часть возможен только в случае, если рядом нет ни тротуара, ни пешеходной дорожки, а на дороге установлено ограничение скорости не выше 60 км/ч.

• В темноте ездить на СИМ разрешено только с фонарем (можно держать его в руках).

А еще в своих поправках Минтранс хочет ввести дорожный знак «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено» и наложить вето на управление СИМ в пьяном виде. Правда, как будут наказывать «водителей» за нарушения и кто будет следить за соблюдением правил (ну не гаишники же), пока непонятно.

- Эти поправки были написаны, вероятно, инопланетянами, - критикует проект Антон Шапарин. - Как можно было объединить электросамокаты и детские кроссовки с роликами в одну категорию? И главное – быстрые электросамокаты мощностью больше 250 ватт необходимо приравнять к мопедам. Тогда у человека возникнет ряд обязанностей, главная из которых - иметь водительские права категории М (для управления мопедом, - Ред.).

По мнению эксперта, введение водительских прав автоматом наведет порядок и на тротуарах, и на проезжей части.

- Львиная доля таких «водителей» сразу отсеется - например, несовершеннолетние или любители ездить пьяными, - говорит Антон Шапарин. - А остальным придется ездить по правой стороне автодороги и соблюдать правила. Понимаю, на тротуаре удобнее. Но идеального решения здесь, к сожалению, нет. Помните, одно время у нас стали очень популярны скутеры и на них можно было ездить без прав? Мы смогли навести порядок в этой сфере. С 2014 года их владельцы обязаны иметь права, они знают ПДД и больше не создают таких проблем ни для пешеходов, ни для других водителей.

А вот многие самокатчики поправки в целом одобряют и выступают против введения прав.

- Если приравнять электросамокаты к мопедам, это убьет весь бизнес по их прокату. А заодно и часть туристической отрасли: приезжая в Россию, иностранцы активно используют самокаты, чтобы смотреть городские достопримечательности. А в курьерской доставке и некоторых других сферах мы сильно отстанем от всего мира, - говорит Александр Нилов, основатель движения городских самокатов Let’s Kick.

Что касается скорости, то здесь тоже все сложно. Во-первых, ее практически невозможно контролировать: далеко не все самокаты имеют спидометры, а гаишники не будут ловить и штрафовать владельцев СИМ. Сервисы аренды самокатов имеют техническую возможность ограничивать скорость своих «стальных коней», но не всегда хотят. А частники – и не хотят, и не могут. Какой же русский не любит быстрой езды?

- Есть модели, которые могут ехать со скоростью до 50 км/ч и даже быстрее. И их владельцы считают нормальным ездить по тротуару, - корит неразумных «коллег» Александр Нилов.

- Максимальную скорость должен ограничивать производитель. И необходимо ввести процедуру сертификации: перед тем, как попасть на российский рынок, каждый самокат должен проверяться на мощность, - уверен Антон Шапарин. Кстати, изобретать самокат нам не придется: такая процедура работает во многих странах Европы.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Пока эксперты с чиновниками ломают копья вокруг поправок, электросамокаты плодятся в геометрической прогрессии. Мэрия Москвы приводит цифры: только на арендных электросамокатах в 2020 году в столице было совершено 2 млн поездок, за год цифра выросла в пять раз. По данным аналитического портала CheckIndex, в апреле нынешнего года продажи самокатов выросли на 226% - в три с лишним раза по сравнению с апрелем-2020. Так что новые законы, запреты и поправки - дело будущее, а уживаться с «новыми пешеходами» нам как-то нужно прямо сейчас.

- Мы часто говорим, что в стране низкая культура вождения. Но у нас вообще культура передвижения, в том числе и по тротуарам, не самая высокая, - констатирует самокатчик Александр Нилов. - Самый простой пример: наши велодорожки, которых и так очень мало, постоянно заняты пешеходами. Особенно - мамами с колясками. Люди не понимают, что они нарушают правила, ставят под угрозу и свое здоровье, и своего ребенка.

Нилов напоминает: правила дорожного движения существуют не только для водителей, а в ПДД РФ существует глава 4 «Обязанности пешеходов».

- Многие пешеходы не знают правил и постоянно их нарушают. Из-за этого случаются ЧП, иногда с летальным исходом. Поэтому очень важно информировать пешеходов, и в том числе самокатчиков, что у них есть не только права, но и обязанности, - говорит Александр. - Например, многие самокатчики уверены: если они выезжают на «зебру», все машины должны им уступать. Это не так. У пешехода есть обязанность: перед выходом на нерегулируемый пешеходный переход (где нет светофора, - Ред.) он должен убедиться в безопасности маневра. И если вы внезапно выехали на самокате на переход и вас сбили, то фактически виноваты вы, а не водитель.

По мнению экспертов, раз на федеральном уровне сдвигов нет, местным чиновникам стоит активнее подключаться к решению проблемы.

- Региональные и муниципальные власти должны понять: разрешать на своей территории прокат непонятных транспортных средств, для которых в стране отсутствует нормативная база, это форменное безумие, - считает Антон Шапарин. - А пока проблема не решена, нам остается только смириться с их существованием, стать более осторожными и внимательнее смотреть: пешеходам - через плечо, водителям - во все окна и зеркала. Исходить из того, что потенциально каждый из них - либо убийца, либо донор органов.

Самокатчик Александр Нилов советует пешеходам: чтобы обезопасить себя в «новой реальности», старайтесь ходить по прямой, не дергаться в стороны. Учитывайте, что на тротуаре теперь есть и те, кто может двигаться гораздо быстрее вас.

- Не важно, идете вы пешком или едете на самокате: если ваша траектория предсказуема, то и другой участник движения, скорее всего, не станет совершать резких маневров. Чаще всего столкновения происходят из-за того, что люди одновременно отпрыгивают в одну и ту же сторону, - говорит Нилов. - Давайте уважать друг друга, все мы делим тротуары и вынуждены искать компромиссы. Ведь самокатчики не появились из ниоткуда, это такие же пешеходы. Просто они выбрали это средство передвижения, потому что считают его удобным. Да, сейчас это непривычно. Но я думаю, что через два-три года все утрясется, общество вырастет и мы будем воспринимать самокаты спокойнее.

Инструкция "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А как у них? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

Сам поезжай и другим не мешай

Советы самокатчикам по безопасному «вождению» от Александра Нилова, основателя движения Let’s Kick.

1. Перед проездом пешеходного перехода остановитесь, внимательно посмотрите по сторонам, оцените безопасность.

2. Не разгоняйтесь в людных местах. А там, где люди обычно скапливаются (например, около остановок), максимально снижайте скорость.

3. Если есть велодорожка, двигайтесь лучше по ней. Правила этого и не одобряют, но нужно находить компромиссы и лучше ехать там, где меньше пешеходов.

4. Не пользуйтесь звонком без необходимости. Это не спецсигнал, он не дает вам никакого приоритета, на тротуаре все равны.