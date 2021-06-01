Шайбы Нестерова, взгляд Брагина: лучшие фотографии победного матча России против Беларуси на ЧМ-2021

Россия сыграла против Белоруссии очень мощный поединок. Фото: REUTERS

Сборная России уверенно провела последний поединок группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Команда Валерия Брагина победила Белоруссию со счетом 6:0. И благодаря этому успеху наши вышли в плей-офф мирового первенства в Риге с чистого первого места.

Валерий Брагин уверенно ведет свою команду по ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Но теперь начинается самое интересное на турнире для российской команды. Послезавтра, 3 июня, сборная России сразится с Канадой в поединке четвертьфинала ЧМ-2021. Канадцы прошли в этот раунд соревнований с дичайшим "скрипом". Лишь благодаря тому, что Германия выиграла у Латвии со счетом 2:1 в основное время именно немцы - в плей-офф, а Латвия - едет домой. А канадцы - играют с нашими.

У наших хоккеистов было прекрасное настроение в последней игре группового турнира. Фото: REUTERS

У российской команды отличились в поединке с Беларусью Никита Нестеров (1-я и 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10), Михаил Григоренко (11) и Дмитрий Воронков (53). С 17 очками наша сборная выиграла свою группу.

"КП" вспоминает, как сборная России провела седьмой матч на чемпионате мира в Риге против Белоруссии в самых ярких фотографиях.

В первом периоде россияне просто "смели" белорусов. Фото: REUTERS

Важный вопрос - кто будет дальше у наших в соперниках на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Сборная России выстояла под атаками белорусов. Фото: REUTERS

В атаке сборная России после первого периода стала чуть скромнее. Фото: REUTERS

Наш хоккеист Дмитрий Воронков не теряется даже в окружении двух соперников. Фото: REUTERS