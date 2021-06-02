Школьницы-карманницы украли для цыганского барона 1300 телефонов

Главарей банды взяли в доме цыганского барона. Фото: МВД России

Полицейские и не думали, что банальная карманная кража в столичной подземке приведет в такой шикарный дом в подмосковном поселке. Два этажа с потолками под три с половиной метра, позолоченная лепнина на стенах, статуи, дорогущий фарфор...

И вот лежат на полу бородачи, скрученные СОБРом, тараторят:

- Мы не виноваты! Мы текстилем торгуем!

Но ошибки нет. В дом цыганского барона оперативников «привел» мобильник, который несколько дней назад вытащили из кармана 30-летней москвички. Телефончик нашли тут же - в особняке. А вместе с ним еще несколько сотен гаджетов самых разных марок и моделей. Судя по всему, тоже «из метро».

И самое интересное: мобильники в дом барона ежедневно таскали несколько 12 - 13-летних девчонок.

А вот и сам барон, обучивший детей азам воровского мастерства. Фото: МВД России

РАБОТАЛИ В ПАРАХ

Руководил «мобильной» мафией 70-летний пенсионер. Он же и научил школьниц премудростям шуршаний по чужим карманам.

- Девочкам наставник объяснил, что их в тюрьму не посадят, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

На барона работали несколько пар девушек. И не только родственницы. Были девчонки и со стороны, которые соглашались «помочь» за процент от перепродажи телефонов. За некоторые модели они могли получить гонорар до 3 - 5 тысяч рублей.

- Система была отлажена, - продолжает источник. - Девушки работали всегда в парах. Они катались в вагонах метро, высматривая у пассажиров мобильные телефоны дорогих моделей. Когда жертва была намечена, карманницы осторожно следовали за ней. Идеально, если человек отвлекался от гаджета и клал его в карман или сумку.

Только малая часть мобильников, обнаруженных оперативниками. Возможно, кто-то узнает здесь свою пропажу. Фото: МВД России

Тогда одна девочка обращалась к жертве с каким-нибудь вопросом, а другая сзади ловко вытаскивала мобильник. На ближайшей станции парочка покидала вагон.

Технику школьницы передавали своим «начальникам». Те перевозили ворованное на Савеловский радиорынок. Двух торговцев, которые участвовали в схеме, тоже задержали.

- Около года скупали мобильники у цыган, - рассказал один из парней на допросе. - Мы знали, что техника краденая. Хотели заработать.

Оперативники обнаружили в общей сложности более 1300 (!) бэушных телефонов.

- Не все сотовые украдены в метро, девушки работали и в других людных местах столицы, - пояснил наш источник.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ГОВОРИТЕ ПАРОЛЬ»

Умельцы с «Савелы» придумали способ обходить систему блокировки экрана, которую устанавливают многие владельцы мобильников.

- Это касалось гаджетов Apple. У них есть функция поиска хозяина - если человек нашел чужой мобильник или планшет, он может узнать через сайт компании контакты владельца. Так вот эти ребята связывались с хозяином телефона и излагали легенду: мол, мы на радиорынке (называли не Савеловский, конечно. - Авт.) сидим, нам принесли подозрительный телефон... Украли, да? Ай-ай-ай. А как вы докажете, что он ваш? Ну давайте говорите пароль... Не все, но многие на уловку клевали и сами говорили преступникам коды.

Полученные у карманников мобильники переправлялись в южные регионы России. Одной из основных точек поставок был Дагестан.

Вместе со старым бароном арестовали его сына и брата, а двух их «партнеров» с радиорынка отпустили под домашний арест. Статьи обвинения - «кража, организованная группой» (до 10 лет колонии) и «вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу» (до 8 лет).

Девочкам, которые стали карманницами в столь юном возрасте, действительно уголовное наказание не грозит. Уголовная ответственность наступает лишь в 14 лет. Но суд может на несколько месяцев отправить воровок в специальное закрытое воспитательное учреждение. Не колония, конечно, но и не дом родной. Подъем и прием пищи по расписанию, полноценное школьное обучение. А гаджеты - только в строго отведенное время.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Как устроен сбыт ворованной техники

Корреспондент «КП» поговорил с ремонтником мобильных устройств, который много лет работает на Савеловском рынке. Он анонимно рассказал, как устроен сбыт ворованных телефонов.

- Радиорынки как рынки сбыта действительно притягивают воришек, которые специализируются на технике, но за последние годы ситуация сильно изменилась. В 2000-е и до середины 2010-х этот «бизнес» процветал. Краденые мобильники покупали многие, потому что запчасти всегда были нужны. За Савеловским рынком были закреплены два оперативника, они регулярно передавали торговцам и ремонтникам ориентировки на технику, которую могут принести в скупку. Обычно это касалось случаев, когда дорогой гаджет воровали у какого-то уважаемого человека. И о крутом телефоне большинство здешних ребят готовы были сразу сообщить, чтобы не ссориться с силовиками.

Приходили на рынок не только карманники, но и «несуны». «Несунами» на сленге называют воров, гуляющих по магазинам с сумкой, обложенной изнутри фольгой, они незаметно перекладывают в сумку одежду или технику. Из-за фольги-экрана рамка на входе не реагирует на чипированный товар.

- На рынки несли новые аппараты, их нужно было только перепрошить. Этим занимались дагестанцы, чеченцы и выходцы с Украины. Но в последние годы скупка краденых гаджетов стала невыгодна.

По словам нашего собеседника, с одной стороны, компании-производители с каждым годом совершенствуют систему безопасности гаджетов. С другой - в Москве кражи помогает раскрывать мощная система видеонаблюдения.

- Путь вора от места кражи до скупки за несколько часов отследят по камерам. Даже если речь идет об айфоне последних моделей, который стоит 100 тысяч рублей, на рынке за него дадут не больше 10 тысяч. Дороже продать по частям невозможно. Вот банда и отправляла ворованное на Северный Кавказ. Там гаджеты проще вскрыть, перепрошить и продать. И менталитет тех мест такой, что купить очевидно ворованный телефон, зато крутой модели, - не зазорно.