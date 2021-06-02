Почему воюют Израиль и Палестина

Армия обороны Израиля считает, что она победила, паленстинцы, что они. Фото: girlsdefense/Instagram

Напомнила о себе старая горячая точка планеты: израильтяне и палестинцы в мае опять убивали друг друга. Массовые протесты арабского населения подконтрольных Израилю территорий привели к тому, что Землю обетованную начали обстреливать боевики ХАМАС - палестинской группировки, контролирующей сектор Газа. Армия обороны Израиля в долгу не осталась и в ответ провела операцию против палестинцев. За 2 недели конфликта погибло более 200 человек, львиная доля из них - с арабской стороны. Хорошо, что сторонам удалось договориться о перемирии и завершить конфликт. Но надолго ли?

«Комсомолка» разбиралась в истории конфликта и его перспективах. На главные вопросы о палестино-израильских отношениях нам ответила политолог, востоковед Елена СУПОНИНА.

Израиль и Палестина не могут жить мирно? Что они делят?

- Вопрос этот сложный, но ответ на него простой - делят всё. Камнем преткновения сейчас остается статус Иерусалима и сектора Газа. Важнейший вопрос - статус священного для трех мировых религий Иерусалима, где святыни плотно соседствуют друг с другом. Делят территорию: для Израиля это вопрос безопасности, для Палестины - выживания. А где территория, там и ресурсы. В общем, тут тугой клубок проблем, и совсем неправильно было бы просто отмахиваться от него фразами типа «евреи и арабы друг друга не любят».

Что такое сектор Газа?

- В начале XX века среди европейских евреев стала очень популярной идея создания собственного национального государства. Для него выбрали палестинские земли, и туда начали переселяться тысячи, десятки тысяч евреев. Первые столкновения с палестинцами начались в 1920-х. После Второй мировой ООН утвердила красивый план: создание на палестинских землях двух государств: арабского и еврейского. А Иерусалим должен был стать городом под контролем международных сил. Сектор Газа вместе с Западным берегом Иордана - это та территория, которая была отведена Палестине. Но не получилось: во вспыхнувшей после объявления независимости Израиля войне Западный берег оккупировала Иордания, а сектор Газа - Египет. Но в 1967 году после Шестидневной войны Израиль отбил палестинские земли. Только в 2005 году Израиль вывел войска из сектора Газа, оставив его арабам. Сейчас на Западном берегу Иордана, де-юре палестинском, фактически хозяйничают израильтяне. А в секторе Газа власть захватила группировка ХАМАС, не настроенная на переговоры с Тель-Авивом. Ее цель - уничтожение Израиля как государства. Сектор Газа - небольшой клочок суши в 360 кв. км, на котором очень скученно живут почти 2 млн человек. Это один из самых плотнонаселенных районов мира.

Кому сейчас принадлежит Иерусалим?

- Город стоит на границе Израиля и Западного берега реки Иордан. По замыслу ООН, он был поделен пополам, но в ходе Шестидневной войны Израиль занял его весь и объявил Иерусалим своей столицей. Никто в мире этого не признал, в том числе и Россия. Только в 2017-м Дональд Трамп решил перенести туда американское посольство. Но при этом в нескольких районах города живут арабы.

С чего начался нынешний виток конфликта?

- Израильтяне и палестинцы не впервые выясняют отношения. Всякий раз поводы бывают разные, но, по сути, очень похожие. Так, на этот раз израильский суд вынес решение о выселении палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Иерусалиме. Там они проживали на протяжении десятилетий, однако еврейские жители города подали в суд, утверждая, что это место предназначено для их проживания. Решение о выселении палестинских семей спровоцировало конфликт. Но масла в огонь подлило и то, что во время только что закончившегося мусульманского поста Рамадан полицейские власти Иерусалима запретили арабам собираться возле Дамасских ворот Старого города, хотя это традиционное место для их сборов. Причин можно называть множество. Среди них также, я считаю, и смена власти в Вашингтоне. Дело в том, что предыдущий президент США Дональд Трамп занял сторону Израиля. Во время его президентства палестинцам даже не было смысла выходить на какие-либо выступления. Сейчас же палестинцы почувствовали, что администрация Джо Байдена может хотя бы немного качнуться в их сторону, и у такого рода протеста появился дополнительный смысл.

Если у Израиля есть система ПРО «Железный купол», сбивающая палестинские ракеты, то арабам приходится несладко. Фото: Ibraheem Abu MUSTAFA/REUTERS

Кто кого поддерживает в этом конфликте?

- Палестинцы, понятно, пользуются поддержкой мусульманского мира. А Европа и США, как считается, выступают скорее на стороне Израиля. Но за долгие годы конфликта международное сообщество научилось лавировать между сторонами. Сейчас в большинстве своем ведущие государства стремятся придерживаться так называемого нейтралитета, то есть вести разговор как с теми, так и с другими, уговаривая их сесть за стол переговоров. Но доля мусульманского населения на Западе в результате усилившегося потока беженцев и демографических процессов планомерно увеличивается. И мусульмане в большинстве своем симпатизируют палестинцам.

Как, на ваш взгляд, будут развиваться события?

- Сейчас все международные посредники будут убеждать Израиль начать переговоры. Исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху будет стремиться в ближайшие дни максимально ослабить палестинцев, особенно исламское движение сопротивления ХАМАС. Именно они - главные в секторе Газа, и именно они ведут ракетные обстрелы израильских территорий. Важным фактором является то, что израильтяне в последние годы значительно улучшили свои противоракетные возможности. Что видно и по этому конфликту - большинство ракет им удается перехватывать. Так что насколько может терпеть международное общественное мнение, настолько долго это и будет продолжаться.

А нельзя просто сесть и договориться?

- Решить эту проблему окончательно в ближайшее время не получится. Слишком накалены страсти, эмоции захлестывают, и религиозный фактор надо также учитывать. Спор о городе Иерусалиме будет продолжаться вечно. В любом случае это даже не тема для ближайших переговоров. Это спор на десятилетия. Однако, как это бывало и в прошлом, возможно снизить напряженность, чем и зан имаются Россия, Китай, США и Европа, а также региональные игроки. Но при этом каждый попытается заработать себе политические очки.