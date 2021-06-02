«Это не мужской поступок, оплати ей лечение»: Погребняк осудила Аршавина за отказ помочь больной жене

Бывшая жена Андрея Аршавина страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания. Фото: кадр видео.

Бывшая жена Андрея Аршавина страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания: Алиса почти лишилась носа, у нее выпадают волосы. Женщина угодила на больничную койку из-за приступа острого перитонита и после тяжелой операции несколько дней провела в коме, долго восстанавливалась. Даже сейчас, два месяца спустя после выписки из клиники, 38-летняя Аршавина по-прежнему чувствует себя очень плохо. Бывшая супруга футболиста говорит, что нашла врача, который согласился ее вылечить и восстановить утраченный нос. Но пока что у нее нет денег на пластическую операцию. Ситуацию усугубляет судебная тяжба за дом, которую Аршавина ведет с бывшей свекровью. Спортсмен и его мама выселяют Алису и ее детей из особняка, в который она поселилась после свадьбы со спортсменом. Одни в сложившейся ситуации жалеют бывшую жену спортсмена. Другие считают, что она сама виновата в своих бедах и вспоминают про «закон бумеранга» - ведь когда-то Алиса увела Аршавина от гражданской супруги Юлии Барановской и троих детей.

Жена другого известного футболиста, нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка Мария Погребняк сочувствует Алисе. Она осудила Аршавина за то, что он бросил бывшую жену в трудной ситуации.

- Со стороны Андрея это немужской поступок, сто процентов. Ты увел эту девушку из семьи, у нее был прекрасный муж, ребенок. Она тебе доверилась и была уверена, что ты возьмешь ответственность за нее и ребенка. Ты поступил не как мужчина, — высказалась Погребняк в YouTube-шоу «Лучше - правду» Сурена Каграманова.

Жена нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка Мария Погребняк сочувствует Алисе. Фото: кадр видео.

Мария Погребняк призывает Аршавина помочь бывшей жене с деньгами. Блогерша считает, что футболисту следует поступить по-мужски и оплатить лечение экс-супруги, а также оставить ей и детям спорную недвижимость.

- Неужели тебе жалко? Оплати ее лечение. У вас совместная дочка. Где же дочке жить? Оставь ты ей этот дом или квартиру. Пусть у вас плохие отношения, но это же твой ребенок. Будь человеком. Не тебе судить, за что ей это все. Это горе. Ее жалко. Ей жить не на что. А Аршавину все равно. Ему вообще вдоль и попрек на все, что происходит, - считает Мария.

Впрочем, несмотря на сочувствие, с позицией Аршавиной Погребняк тоже не согласна. Мария считает Алису содержанкой и охотницей за богатыми мужьями.

- Мне не понравилось в ее интервью, это то, когда у нее спросили про планы на будущее, она сказала, что хочет выйти замуж, стать женой и отдыхать. Она ни разу не сказала, что у нее есть желание пойти работать. Мне кажется, что таким должно быть нормальное желание — вылечиться, встать на ноги и пойти работать, - уверена Погребняк. - Тебя уже бросили, лишили всего — нет ни денег, ни квартиры, ни работы… И ты хочешь выйти замуж и опять сидеть на шее у мужа? Мужчинам такие домохозяйки сейчас не нужны. Всем хочется, чтобы жена тоже развивалась.

Мария уверена, что Аршавин должен оплатить лечение бывшей жены. Фото: кадр видео.

Напомним, Алиса воспитывает троих детей: двое старших появились в ее первом браке, младшую дочь Есению она родила от Андрея Аршавина. По словам женщины, бывший супруг-спортсмен никак не участвует в судьбе дочки, только переводит ей алименты. В то же время мама футболиста уверена, что Алиса намеренно преувеличивает тяжесть своей болезни, чтобы разжалобить суд и отсрочить выселение из дома.

- Она раньше о детях вообще не думала. Только о себе. Мол, ей можно все что угодно, а отвечать не придется. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы — не я, а провидение, - рассказала Татьяна Аршавина в одном из интервью.