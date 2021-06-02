Юлия Савичева решила получить гражданство Португалии

Юлия с мужем Александром живут в Москве, а их дочь - в Португалии с бабушкой и дедушкой. Фото: Личный архив

Юлия Савичева собирается получить гражданство Португалии. Паспорт Евросоюза нужен артистке для того, чтобы беспрепятственно ездить к дочери. Трехлетняя дочка звезды Анна живет вместе с бабушкой и дедушкой в Португалии, и из-за пандемии Савичева почти с ней не видится. Сейчас артистка всерьез задумалась о том, чтобы сменить гражданство ради дочки.

Когда-то Юлия и ее муж купили дом в этой стране. В Португалии еще в середине 90-х обосновались родители супруга Савичевой – композитора Александра Аршинова. Юлии и Александру так понравилась эта страна, что они тоже купили там дом. Затем в 2017 году родилась дочка Анна, которую Савичева хотела растить в Португалии. Юлия всерьез хотела переселиться в Европу. Но в итоге артистка оставила дочь в Европе с бабушкой и дедушкой, а сама вместе с мужем вернулась в Россию, чтобы зарабатывать на жизнь.

Супруги часто навещали дочку в Португалии, пока не грянула пандемия. Границы закрылись на замок, и теперь Савичева почти не видится с Аней. Тогда они с мужем приняли решение оформить португальское гражданство.

- Мы хотим летать туда вне зависимости от того, есть там карантин или нет, – заявила певица на открытии проекта «Русские каникулы».

Раньше Юлия и ее муж летали в Португалию раз в полтора-два месяца. Но из-за пандемии разлука затянулась, и они не виделись с дочкой уже почти полгода.

- В Португалии у нас большой дом в сельской местности. Своя земля, бассейн, сад, овощи с грядки. Аня ходит в садик, - рассказывала Савичева в интервью «Телепрограмме». - Сравните все это с жизнью в квартире в центре Москвы. Я постоянно работаю, часто в разъездах. Возвращаюсь домой поздно - уставшая и нервная. А когда приезжаем в Португалию, я полностью посвящаю себя ребенку. Это совсем другое ощущение от восприятия родителей. Мы сейчас часто общаемся в онлайн-режиме.

Во время пандемии многие российские звезды задумались о том, чтобы перебраться за рубеж. В августе прошлого года вместе с дочкой Анной переехал на постоянное место жительства в Испанию звезда «Жмурок» Алексей Панин. Актер и его 14-летняя дочь обосновались в курортном городе Аликанте. Квартира в Испании обошлась Панину в 70 тысяч евро (6,2 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление. Актер рассказывал, что сначала хотел обосноваться в Италии, в Тоскане, но ему не хватило денег на местную недвижимость. О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. В феврале прошлого года Панин призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит.

А вот Анфиса Чехова призналась, что подумывает эмигрировать в США. По словам телеведущей ей нравится Майами с его расслабленной курортной атмосферой. Анфиса призналась, что уже начала постепенно готовиться к переезду и искать себе жилье.