Юнна Мориц: Люблю свою страну, и это – внутривенно...

Юнна Мориц.
Фото: Александр ГАМОВ
... - Алло, Юнна Петровна! Я с трудом дождался 0 часов 15 минут (время звонка назначила сама Поэтесса), 2 июня, чтобы поздравить вас с Днём рождения - от имени миллионов читателей, которые любят Юнну Мориц.
И «корыстная цель» такая - в кавычках или без кавычек - получить у вас антидепрессант... Порцию антидепрессанта. Вот для меня это - «Страна моей любви».
- А это, Саша, и есть антидепрессант, конечно.
- Если бы вы согласились мне прочитать это стихотворение-антидепрессант, я бы им поделился...
- Я тебе прочту, Саша. Прочту....
- Спасибо огромное. У меня уже записывается.
Я – странный человек, люблю свою страну,
Особенно люблю в трагическое время,
Когда со всех сторон хулят ее одну
И травят клеветой – в эпохоти гареме.
Эпохоть такова, что подлое вранье
Имеет все права над нами издеваться,
Бросать в костер дрова, но я не сдам ее –
Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!
Я – странный человек, в любые времена
Люблю свою страну, и это – внутривенно,
И не взирая на… когда моя страна
Меня за невранье не любит откровенно!
Эпохоть такова, что подлое вранье
Имеет все права над нами издеваться,
Но чудом я жива, и я не сдам ее –
Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!
Я – странный человек, мне – сотни тысяч лет,
Где Вечное Теперь и вечные повторы.
Люблю свою страну, и мрак ее, и свет.
Особенно люблю – под лай фашистской своры!
Юнна Мориц.