Новые обвинения: «Русские хакеры» оставили США без мяса

Компьютерные системы компании JBS подверглись мощной хакерской атаке. Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах разгорается очередной скандал, связанный крупной хакерской атакой. На сейчас раз жертвой стала компания JBS, занимающаяся производством мяса и мясных продуктов. Подозревают, как это обычно в таких случаях и бывает, «русских хакеров».

Как сообщает «Fox Business», компьютерные системы компании, работающие с заводами в Северной Америке и Австралии, подверглись мощной хакерской атаке, в результате чего была приостановлена работа девяти перерабатывающих фабрик в США, одной в Канаде, а также прекратили забой скота в Австралии. При этом JBS является не просто каким-то «мясокомбинатом», а крупнейшим производителем мяса в мире, который работает в 15 странах на 150 заводах со 150 тысячами сотрудников, как пишет BBC.

Представители корпорации уже сообщили американским властям, что стали жертвой хакеров, которые «вероятно, находятся в России», называя в качестве преступников группировку «REvil» известную также как «Sodinokibi». Эти же хакеры, кстати, недавно заявили о взломе тайваньского поставщика Apple, который производит для корпорации ноутбуки. Как рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, «мясники» взаимодействуют с правительством США, а сам Вашингтон обратился с запросом в Россию. ФБР уже начало расследование, а аналитики опасаются роста цен на говядину в американских супермаркетах.

Фабрика JBS в штате Миннесота, США. Фото: REUTERS

Пока компания заявляет о том, что ей удалось частично восстановить работу своих предприятий.

Понять обеспокоенность Вашингтона легко, ведь JBS является для них «стратегическим производством». Всего у компании имеется 84 различных объекта в различных частях США, на которых работают 66 тысяч человек, благодаря которым корпорация обеспечивает четверть всех поставок говядины на местный рынок, а при этом еще работает и со свининой.

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