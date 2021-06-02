Ссора мигрантов в центре Москвы закончилась дракой со стрельбой

Полиция приехала быстро - всех троих участников конфликта удалось задержать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один пистолет, два огнестрельных ранения, трое задержанных - результат драки со стрельбой в центре Москвы, неподалеку от метро Марксистская. Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе около 11:00.

По данным «КП» трое мужчин (двое уроженцев Азербайджана и россиянин) поссорились из-за денег. Некий товар был отгружен, а вот оплату покупатели задерживали.

- Встретились в кафе, чтобы поговорить, потом слово за слово - пошли в рукопашную, у одного из мужчин оказался травматический пистолет и он начал стрелять в оппонента, - рассказал источник в правоохранительных органах. - В результате пострадавший получил ранения в руку и ногу.

Полиция приехала быстро - всех троих участников конфликта удалось задержать.

- Сейчас задержанных опрашивают в отделе полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

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