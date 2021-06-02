Ну здравствуй, «черный день»: у 75% россиян не осталось сбережений

Россияне и рады бы откладывать, но живут от зарплаты до зарплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в феврале 40% россиян могли похвастать полной копилкой. Но ни пандемия, ни инфляция сбавлять обороты не собираются. Поэтому весной многим пришлось раскупоривать кубышку. К июню число россиян, у которых остались хоть какие-то накопления, снизилось почти в два раза - до 25%. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики СК «Росгосстрах жизнь», опросив полторы тысячи человек.

При этом половина из тех, у кого остались сбережения, держит в «копилке» не больше ста тысяч рублей. Суммой в 500 тысяч может похвастать лишь каждый седьмой из россиян, имеющих сбережения. В основном «полумиллионеры» - это люди моложе 60 лет. А у пенсионеров на банковском счете или под матрасом хранится в среднем от 100 до 500 тысяч рублей.

На что откладывают? В основном «на всякий случай» - об этом заявил каждый второй пенсионер и 41% опрошенных в возрасте до 60 лет. Еще одна цель - на покупку квартир, гаражей, дач, автомобилей, а также на образование детей и на отпуск. Пожилые люди нередко откладывают на лечение и похороны.

В разговоре с «КП» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев напомнил: еще перед пандемией в марте 2020 года «кубышка» имелась у 40% россиян. Возможность отложить деньги - показатель благополучия, поэтому уже тогда эта цифра вызывала тревогу. Особенно с учетом того, о каких суммах идет речь.

- Суммы от 50 до 100 тысяч в той же Москве или в других крупных городах, где жизнь более дорогая, даже накоплениями не назовут, - комментирует Игорь Николаев. – Кстати, еще одним косвенным свидетельством благополучия являются доходы от собственности (недвижимость, вклады). У нас эта доля в общей структуре доходов занимает 4-5%. На Западе этот показатель существенно выше.

По мнению экономиста, пустоту под матрасами большинства россиян нельзя списывать на неумение копить деньги и желание жить одним днем.

- Люди рады бы откладывать. Но когда живешь от зарплаты до зарплаты, такой возможности нет, - заключил эксперт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько денег вы накопили?

Около 50 тыс. руб. - 22%

От 50 до 100 тыс. руб. - 25%

От 100 до 200 тыс. руб. - 11%

От 200 до 300 тыс. руб. - 8%

От 300 до 500 тыс. руб. - 6%

Свыше 500 тыс. руб. - 15%

Не скажу - 13%

На что откладывают россияне...

...в возрасте до 60 лет

На всякий случай — 41%

На недвижимость, авто, образование детей, отпуск — 39%

На старость — 10%

…старше 60 лет

На всякий случай - 50%

На переезд, недвижимость, лечение, похороны - 37%

На наследство - 5%

По данным СК «Росгосстрах жизнь». Опрошено 1500 россиян.

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