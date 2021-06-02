Губернатор Липецкой области выступил за ужесточение наказания для нетрезвых водителей

Губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов Фото: Лия МУРАДЬЯН

Губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов принял участие в первом дне ПМЭФ-2021 и пообщался с журналистами «КП». В рамках программы «Россия в движении» политик рассказал о запланированных проектах по развитию и благоустройству дорожной сети в регионе.

В ближайшее время в Липецкой области пройдут масштабные ремонтные работы. В 2021 году в регионе хотят отремонтировать и отсыпать более 630 километров дорог.

«Есть, что исправлять, есть, что делать, и есть запрос от населения», - признался губернатор.

Политик добавил, что работы запланированы как на городских, так и на межпоселенческих дорогах.

Игорь Артамонов добавил, что в настоящее время большое внимание в регионе уделяется профилактике безопасности дорожного движения, особенно среди детей и подростков. Совместно с сотрудниками ГИБДД в школах организуются тематические лекции о правилах поведения на дороге.

Отдельно губернатор отметил проблему нетрезвых водителей. По словам политика, в связи с усилением контроля на дорогах и организации большого количества рейдов, сотрудники ГИБДД стали чаще встречать подвыпивших водителей. С этой проблемой глава области считает необходимым бороться кардинально.

«Мне кажется надо еще больше ужесточать ответственность, вплоть до уголовной, и штрафы повышать», - подчеркнул Артамонов.

Кроме того политик отметил, что наказание нетрезвых водителей должно быть более показательным, чтобы остальные автомобилисты всегда помнили, что в любой момент могут лишиться автомобильных прав или даже свободы, если решат сесть пьяными за руль.

Также губернатор отметил необходимость прививать обществу привычку сообщать в профильные органы об увиденных нарушениях. Политик уверен, что если пешеходы и автомобилисты будут фотографировать и снимать на видео явные нарушения ПДД и отправлять их в ГИБДД, то водители в следующий раз будут задумываться, стоит ли парковаться в неположенном месте, выбрасывать в окно окурок или нарушать какое-то правило, зная, что вероятность того, что их накажут, возрастает в разы.

«Поэтому культуру сообщения об отклонениях поведения, о незаконном поведении необходимо поддерживать всячески и продвигать», - отметил Артамонов.

В качестве примера политик привел европейские страны, где населению и в голову не приходит нарушать правила, поскольку каждый знает, что обратить на него внимание могут не только стражи порядка, но и обычные жители.

Комментируя широкое распространение в городах средств индивидуальной мобильности, губернатор отметил, что в целом позитивно относится к популярности таких видов транспорта, как самокаты, моноколеса и прочее. При этом политик отметил, что важно прививать культуру безопасного вождения, к примеру, запрещать пользоваться одним транспортным средством двум или более людям, если средство для этого не предназначено. Также он отметил необходимость развивать дорожную сеть и создавать отдельную систему велодорожек, чтобы пользователи такого транспорта не мешали пешеходам и сами не рисковали на одной дороге с машинами.

«При дорожном строительстве планирование велосипедных направлений очень важно. […] Затраты это высокие, но делать это надо», - подчеркнул политик.