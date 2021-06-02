Поезд, камень, воздух: объясняем символы, заложенные в сибирской экспозиции на ПМЭФ

10 регионов объединились для совместного участия в ПМЭФ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибиряки, несомненно, могут гордиться своим стендом на Петербургском международном экономическом форуме. Дизайн экспозиции - с намеком. Это набор символов. Давайте разберем их.

ПОЕЗД

Стенд стилизован под поезд. И это не случайный символ. Поезд означает уверенное движение вперед, развитие, силу, энергию.

Второй смысл - призыв обратить внимание на регионы Сибири как на территорию для путешествий, ведь одна из повесток делегации - развитие туризма. Возможно, есть намек и на грузоперевозки. Все-таки Транссибирская магистраль - это внушительный логистический ресурс. А регионы Сибири готовы экспортировать всевозможные товары, о чем на форуме непременно пойдет речь.

Ну, и еще один смысл стилизации - приглашение к сотрудничеству на Сибирской земле. Создатели стенда словно говорят: «В нашем поезде удобно. Приезжайте к нам, будем рады гостям».

Кстати, подписание соглашений будет проходить внутри поезда. Таким образом партнеры займут свои места в вагонах, мчащихся в Сибирь.

Дефиле стихий символизирует природные богатства Сибири. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПЯТЬ СТИХИЙ

Откроется стенд культурной программой. Один из номеров - дефиле в костюмах, символизирующих стихии, что тоже можно трактовать как набор символов.

Земля - знак того, что в Сибири сильное сельское хозяйство. Камень символизирует полезные ископаемые. Огонь - производство, промышленность. Вода и воздух (и еще раз земля) - природа Сибири, знак того, что сохранение экологии - один из приоритетов жителей.

Представлять стихии будут, конечно, девушки. И женские образы тоже содержат смысл: природа кормит и поит, сохраняет очаг, при этом относимся мы к ней бережно.

А откроется стенд с песни «Моя Родина - Сибирь». Эта деталь даже в трактовке не нуждается - все сказано буквально.

За этим столом будет подписано не одно соглашение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«БОЛЬШАЯ СИБИРЬ»

Экспозиция называется «Большая Сибирь». Этот бренд объединяет субъекты Российской Федерации, входящие в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение». Он подчеркивает основные характеристики экономического региона: огромная территория, сплоченность, грандиозные проекты.

«Большая Сибирь» - это и комплексный инвестиционный портфель, который регионы представляют на форуме.

Открытие стенда назначено на 3 июня, а сам Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.