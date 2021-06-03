Антитела к коронавирусу упали и снова стали расти - что это значит

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Я переболела подтверждённым ковидом в лёгкой форме в октябре 2020. После болезни сдавала анализ на антитела, результат был 72. Через три месяца я повторила анализ в той же лаборатории, антител стало больше - 86. Почему так? Ведь их должно быть меньше? Может, потому что я работаю с детьми и организм адаптируется?

Елена Азарова

- Елена, вероятно, у вас был контакт с больным COVID-19. Возможно, с ребенком (с учетом вашей работы), у которого была бессимптомная форма заболевания. У детей, как известно, инфекция протекает легче, чаще именно в бессимптомной форме.

Ваш организм столкнулся с вирусом, и антитела отбили его атаку. Клетки иммунной системы отреагировали на вирус дополнительной выработкой антител. Такое бывает, особенно у медиков, работающих в «красной зоне».

? Подскажите, пожалуйста, можно ли делать прививку от Covid-19 при болезни Вильсона-Коновалова и с синдромом Жильбера (подробнее об этих состояниях см. ниже в комментарии эксперта. - Ред.)? Если да, то какой из трех вакцин лучше? Меня смущает вот что. Как-то при командировке в Сибирь надо было вакцинироваться от энцефалитного клеща. Но когда я врачу-инфекционисту назвала свое заболевание, она сказал «вам никаких прививок делать нельзя». Я никогда и от гриппа не делала из-за этого.

Ирина

- При описанных вами диагнозах вакцинироваться можно. Самое главное, чтобы ваше состояние на момент выполнения инъекции было компенсировано (то есть стабильно, без обострений). В особенности это касается болезни Вильсона-Коновалова, наследственного заболевания, приводящего к накоплению меди в различных органах и тканях. При этой болезни требуется длительный, иногда пожизненный прием лекарственных препаратов.

Синдром Жильбера – доброкачественная гипербилирубинемия (то есть постоянный повышенный уровень билирубина в крови. - Ред.), наследственная конституционная особенность. При его наличии перед прививкой не следует перегружать организм чрезмерной физической нагрузкой, нарушать режим дня. Выбор наиболее оптимального времени для вакцинации и вида вакцины – прерогатива лечащего врача.

? Я прививалась вакциной «Спутник» марте, в апреле - вторая прививка. А в середине мая заболела ковидом, подтвержденный ПЦР-тест. Что и когда мне нужно проверить, чтобы быть уверенной, что я здорова и никого не заражу?

Елена

- Вы не заразны для окружающих, если ПЦР-тест, который у вас взяли после исчезновения симптомов COVID-19, - отрицательный.

Практика показывает, что при легком течении COVID-19 анализ дает отрицательный результат раньше, чем в случае средней или тяжелой формы заболевания. Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка.

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