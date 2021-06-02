"Моя": Кристина Асмус светится от счастья в объятиях известного актера

Кристина Асмус светится от счастья в объятиях известного актера на пляже Фото: СОЦСЕТИ

Актер Сергей Гилев разместил в блоге неоднозначную фотографию с Кристиной Асмус. Звезда сериалов "Чики" и "Содержанки" страстно обнимает бывшую жену Гарика Харламова, положив ей ладонь на попу.

"Моя", - так подписал снимок Сергей Гилев, обнимая Кристину Асмус. Бывшая жена Гарика Харламова прильнула к мужчине. Они позируют на пляже.

Никаких пояснения звезды не дали. Комментариев к снимку тоже нет. Известно лишь, что фотография была опубликована две недели назад на курорте.

33-летняя актриса больше года назад ушла от Гарика Харламова Фото: СОЦСЕТИ

Не так давно Асмус признавалась, что Харламов сильно обижен на нее. Причин она не озвучила. Актриса также призналась, что хочет еще раз стать матерью. "В каких я отношениях с Гариком? Все сложно... Он очень обижен на меня", - сказала артистка.

Напомним, Кристина Асмус развелась с Гариком Харламовым в июне 2020 года. При этом актриса отметила, что до официального развода уже год не жила с резидентом Comedy Club. Причины пара не называла.

Что касается Сергея Гилева, то он на девять лет старше Асмус. В кино дебютировал в 2013 году, сыграв эпизодическую роль в криминальной комедии "Все и сразу". В 2017 году Сергей снялся в детективном сериале "Неизвестный". В этом же году он сыграл во втором сезоне сериала "Полицейский с Рублевки". Снимался в сериалах "Чики", "Содержанки". До недавнего времени было известно, что у Гилева есть девушка по имени Катя. В интервью артист признавался, что Катя - единственный человек, который повышает на него голос, но даже ее крик он считает неэффективной мерой для своего перевоспитания.