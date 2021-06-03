«Зеленая энергетика», цифровизация и здравоохранение: Александр Дрозденко назвал ключевые отрасли для привлечения инвесторов в Ленинградскую область

Александр Дрозденко принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал самые перспективные для инвесторов отрасли: это цифровизация, «зелёная энергетика», здравоохранение, логистика и транспорт. О том, как региону удается сохранять высокую деловую активность и привлекать инвесторов, глава области рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума.

В стартовый день работы ПМЭФ Александр Дрозденко принял участие в пленарном заседании бизнес-форума «День предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании». Именно этот регион Германии будет принимать российский газ по проекту «Северный поток-2». В Ленинградской области, в свою очередь, расположены ключевые объекты газопровода. Глава региона в формате телемоста пообщался с предпринимателями и политиками Мекленбурга - Передней Померании. Немецкие участники форума спросили губернатора Ленобласти о том, как региону удаётся держать высокую планку по инвестиционной привлекательности.

- Мы проводим четкую политику работы с инвесторами. Инвесторы нам доверяют и приходят в регион даже в период пандемии. Наши перспективы — цифровизация, зеленая энергетика, здравоохранение, логистика и транспорт. По этим направлениям мы будем работать, - отметил губернатор.

Александр Дрозденко подробно рассказал о мерах, которые принимаются в регионе для привлечения инвестиций. Он подчеркнул, что Ленинградская область не меняет правила игры для инвесторов, и эта политическая и социальная стабильность позволяет бизнесу приходить в регион и развиваться. Губернатор напомнил о налоговом режиме для крупных инвесторов. В Ленинградской области для них предусмотрена нулевая ставка на все налоги, и только налог на прибыль составляет 5%. Взамен инвестор обязуется внедрять современные технологии, которые позволяют производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. Еще один стимулирующий закон - о региональном инвестиционном проекте (РИП) позволяет создавать новые предприятия и расширять уже существующие. Объем вложений для РИП начинается от 50 миллионов рублей, а налог на прибыль снижен до 10%.

Глава региона в формате телемоста пообщался с ​ предпринимателями и политиками Мекленбурга - Передней Померании. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Для удобства инвесторов в области работает программа «ИРИС», позволяющая предпринимателям ещё до приезда в Ленинградскую область увидеть потенциальные площадки для своих объектов, оценить их плюсы и минусы.

- С помощью «ИРИС» найти площадку для размещения нового производства в Ленинградской области с учетом инфраструктурных потребностей проекта можно из приложения в телефоне или с компьютера, - отметил губернатор.

Для комфортного взаимодействия с инвесторами в регионе создано Агентство экономического развития Ленинградской области. Оно работает по принципу «одного окна», сопровождая проекты с самого момента их старта.

- Это самостоятельное подразделение, куда бизнес приходит, как к себе домой. В то же время, они работают с нами, и 365 дней в году мы совместно отрабатываем поддержку инвесторов в режиме одного окна – от заявки до реализации проекта, - рассказал глава региона.

В этом году Петербургский международный экономический форум станет для Ленинградской области не менее удачным, чем в 2019-м. Регион готовится подписать инвестиционных соглашений на сумму в более чем триллион рублей.

- Это абсолютно достижимая цифра, мы повторим рекорд 2019 года, - рассказал Александр Дрозденко. - У нас пакет из 26 соглашений, они абсолютно разные. Все они направлены на развитие региона и создание новых рабочих мест.

Самое крупное соглашение будет подписано 4 июня с «Балтийским Химическим Комбинатом», который собирается вложить средства в строительство газохимического производства в Усть-Луге. Объем инвестиций по нему составит 868 миллиардов рублей. Два крупных проекта в регионе собирается реализовать «ЕвроХим»: компания построит в области химические заводы. Инвестиции в первый проект — предприятие по производству аммиака и карбамида составят 125 миллиардов рублей, во второй - строительство завода по выпуску метанола - 132 миллиарда рублей.

Губернатор также рассказал о подготовке проекта «Северный поток-2». Со следующей недели его объекты в Ленинградской области начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в ФРГ.

- Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону, - сообщил глава региона.

Александр Дрозденко 2 июня встретился с Герхардом Шрёдером и Maттиасом Варнигом, которые представляют немецкую сторону в проекте «Северный поток – 2».

- Мы как раз обсуждали, что проект вышел на финишную прямую, - добавил глава региона.