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3 июня 2021 9:49

Самого дорогого футболиста чемпионата России оценили в 2,6 млрд рублей. И это не Дзюба

Международный сайт Transfermarkt, подсчитывающий стоимость игроков, обновил цены на спортсменов из РПЛ
Александр РОГОЗААлександр РОГОЗА
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Футболист сборной России Артем Дзюба.

Футболист сборной России Артем Дзюба.

Фото: REUTERS

Международный сайт Transfermarkt, подсчитывающий стоимость футболистов, обновил цены по Российской Премьер-Лиге. Как отмечают эксперты, оценки аналитиков сайта обычно плюс-минус отражают реальную рыночную стоимость игроков - сумму компенсации, которую новый клуб должен будет выплатить клубу, с которым спортсмена связывает контракт.

Редактор русской версии Transfermarkt Артем Заводник рассказал «Комсомольской Правде», что ближайшее обновление стоимости российских футболистов произойдет после Чемпионата Европы, который стартует через несколько дней.

- Но это будет выборочное обновление, оно коснется только футболистов, которые сумеют себя проявить на Евро - не только в сборной России, но и вообще во всех командах, - отметил Заводник.

К слову, после предыдущего Чемпионата Европы в 2016 году (одна ничья, два поражения, невыход из группы) почти все игроки нашей сборной упали в цене. Самое большое падение зафиксировали у защитника Игоря Смольникова, который за месяц с 12 миллионов евро подешевел сразу до 8.

Игрок сборной России Игорь Смольников. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Игрок сборной России Игорь Смольников. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Но давайте все-таки разберемся в свежих цифрах от 2 июня 2021 года.

- 973,7 млн евро (87,3 млрд рублей) - общая стоимость всех игроков РПЛ.

- Самый дорогой клуб России по стоимости игроков - «Зенит». Текущую суммарную цену всех футболистов питерской команды Transfermarkt оценивает в 170 млн евро (15,2 млрд). Также в тройке самых дорогих «Спартак» (137,5 млн евро - 12,3 млрд рублей) и ЦСКА (125, млн евро - 11,2 млрд рублей).

- Стоимость игроков РПЛ обновляют каждые полгода. Из «топов» с декабря 2020-го больше всех подорожал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. +2 млн евро к цене за 6 месяцев. Подъем в цене вывел иранца на 2 место в списке самых дорогих игроков лиги. (См. ниже).

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Печально, но факт: в ТОП-10 футболистов РПЛ с самой высокой ценой всего один игрок сборной России. Это натурализованный бразилец Марио Фернандес.

Вся десятка самых-самых выглядит так:

1. Николай Влашич (Хорватия, ЦСКА) - 30 млн евро (2,6 млрд рублей)

2. Сердар Азмун (Иран, Зенит) - 25 млн евро

3. Малком (Бразилия, Зенит) - 22 млн евро

4. Хвича Кварацхелия (Грузия, Рубин) - 18 млн евро

5. Вендел (Бразилия, Зенит) - 17 млн евро

6. Марио Фернандес (Россия, ЦСКА) - 16 млн евро

7. Дуглас Сантос (Бразилия, Зенит) - 16 млн евро

8. Гжегош Крыховяк (Польша, Локомотив) - 15 млн евро

9. Вилмар Барриос (Колумбия, Зенит) - 15 млн евро

10. Квинси Промес (Голландия, Спартак) - 15 млн евро

- При этом самые дорогие на данный момент россияне из РПЛ – вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (14 млн евро), а также спартаковцы Роман Зобнин и Александр Максименко (оба - по 13 млн евро).

Трансферная стоимость Матвея Сафонова, вратаря "Краснодара", достигает 14 миллионов евро.

Трансферная стоимость Матвея Сафонова, вратаря "Краснодара", достигает 14 миллионов евро.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Стоит отметить, что за последние полгода из россиян больше всех в цене прибавил - плюс 1 млн евро - как раз Максименко и форвард «Локомотива» Федор Смолов (его текущая цена - 6 млн евро).

- А вот капитан сборной России Артем Дзюба, который последние годы у всех на слуху, с декабря наоборот потерял в цене - с 12 млн до 11 млн. Хотя, казалось бы, в этом сезоне он ведь вновь стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Понижение цены объясняют возрастом - герою ЧМ-2018 уже 32 года.

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