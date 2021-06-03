На трассе Москва — Санкт-Петербург запустят движение беспилотных авто

Беспилотный автомобиль во время тестов в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первой федеральной трассой в России, на которой будет организовано движение беспилотного транспорта, станет М11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург). Соглашение о старте пилотного проекта подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подробности проекта рассказал заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов. «Хотим мы или нет, но в ближайшие десять лет движение на всех видах транспорта станет беспилотным, - заявил он. – Водитель сегодня – это опасная профессия. К сожалению, число ДТП и пострадавших в них остается значительным. Беспилотник не нарушает правил, беспилотнику не надо отдыхать, поэтому будущее за ними».

Замминистра транспорта сообщил, что организовать беспилотное движение на трассе Москва – Питер планируется «к концу 2023 года или в первом квартале 2024 года». В дальнейшем, к 2030 году, инфраструктура для машин без водителя появятся еще на 19,5 тысячах км федеральных трасс.

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов во время сессии "Цифровой прорыв транспорта России: быстрые победы для государства и бизнеса" в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

В Минтрансе уверены, что беспилотное движение будет выгодным для перевозчиков. Средняя скорость доставки должна вырасти с 60 км/ч до 75 км/ч. Иными словами, от Москвы до Санкт-Петербурга груз будет доставляться быстрее на час, за счет отсутствия остановок для отдыха.

А ЧТО ЕЩЕ

На ПМЭФ Министерство транспорта РФ озвучило и другие свои «прорывные» инициативы.

- «Зеленый цифровой коридор для пассажира». Как пояснил Кирилл Богданов, посадка в самолеты и поезда будет происходить по биометрическим данным (по лицу пассажира). Не надо будет предъявлять паспорт и посадочный талон.

- «Бесшовная грузовая логистика». Грузоперевозчики смогут оформлять электронные товарные накладные. Это заменит кипу бумаг. Только в прошедшем году в России было оформлено более 3 млрд бумажных товарных накладных. Планируется запуска проекта с 1 января 2022 года.

- «Цифровое управление транспортной системой». Позволит исключить человеческий фактор из управления транспортными потоками. Планируется создание ситуационных центров Минтранса во всех регионах страны.

- «Цифровизация для транспортной безопасности». Предотвращение несанкционированного вмешательства в работу транспорта при помощи систем искусственного интеллекта.

- «Цифровые двойники для объектов транспортной инфраструктуры». С 1 января 2022 года все строительство дорог и других объектов транспортной инфраструктуры должно идти при помощи цифрового моделирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Государство выдаст по 10 тысяч рублей на школьника не с 7 лет, а с 6

А компенсацию за детский отдых получат все (подробности)