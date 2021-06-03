Сергей Шнуров спешно покинул вечеринку ПМЭФ из-за внезапных родов жены

В 2018 году Шнур тайно женился на поэтессе Ольге Абрамовой – дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Шнуров стал главной приглашенной звездой Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Накануне вечером музыкант презентовал свой новый проект - группу «Зоя» и её первый альбом «Это жизнь». Однако в разгар вечеринки после концерта он был вынужден срочно покинуть Петербург из-за внезапных родов жены.

Шнуров в числе других гостей ПМЭФ проводил вечер в ресторане Royal Beach на Крестовском острове, когда получил известие от супруги. По словам очевидцев, лидер группы «Ленинград» спешно покинул заведение и уехал в аэропорт «Пулково». Тем же вечером музыкант вылетел из Санкт-Петербурга в Москву на частном самолете.

О том что Сергей Шнуров и его четвертая жена ждут ребенка, стало известно еще в декабре. Осенью 2018 года артист тайно женился на поэтессе Ольге Абрамовой – дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова. Новая избранница музыканта ведет закрытый образ жизни и никогда не появляется с ним на публике. Более того, 48-летний Шнур практически не показывает 30-летнюю жену в Инстаграме. Для Ольги это будет первый ребенок, для Сергея – третий. У Шнурова есть 28-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой, 21-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.

С 2010 по 2018 год музыкант был женат на Матильде Шнуровой. Елена Мозговая (настоящее имя Матильды) полностью изменила музыканта: заставила его бросить пить, поменяла гардероб и превратила в одного из самых стильных мужчин российского шоу-бизнеса. Шнуров увлекся спортом и начал вести здоровый образ жизни. А главное – вышел в топ самых высокооплачиваемых музыкантов, получающих многомиллионные гонорары. Шнуров является самым дорогим артистом – его гонорар за выступление на корпоративе составляет около 11,5 миллионов рублей.

В прошлом году Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный финансовым журналом Forbes. Издание подсчитало, что в период с мая 2019 года по апрель 2020-го он заработал 8,8 млн долларов.