В Одинцово полиция разыскивает девушку со шрамом на лице и татуировкой "Юрий" на груди

Составив ориентировку, оперативники отправились в квартиру, где проживала пара для осмотра. Оперативники изъяли несколько вещей пропавшей, а ориентировку разослали по всем участкам. Но несмотря на это, приметную девушку до сих пор не нашли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неделю назад в один из отделов полиции Одинцова пришёл 43-летний мужчина. Он был очень взволнован и просил полицейских найти его 27-летнюю супругу. Полицейские попытались его успокоить и попросили подробно рассказать, что произошло. Мужчина представился Юрием и объяснил, что ночью его жена Мария (имя изменено) ушла из квартиры и перестала отвечать на звонки и сообщения. С тех пор он не может с ней связаться и очень беспокоится, что с ней могло что-то случиться.

Как заведено в таких случаях, оперативники попросили Юрия максимально подробно описать пропавшую и то, во что она была одета. Юрий начал перечислять, в начале казалось, что это совершенно обычная девушка: среднего роста, на вид 20-25 лет, в джинсах, серой кофте и куртке.

Но когда полицейские стали уточнять особые приметы, по которым девушку могли бы опознать, их оказалось немало.

— Заявитель сообщил, что на правой щеке пропавшей имеется послеоперационный шрам, на правой руке надпись "My life, my rules", на левой руке татуировка в виде банта, на груди слева надпись "Юрий", на правой ноге рисунок розы, а на лопатке "звезда Давида", — сообщил источник kp.ru.

Составив ориентировку, оперативники отправились в квартиру, где проживала пара для осмотра. Оперативники изъяли несколько вещей пропавшей, а ориентировку разослали по всем участкам. Но несмотря на это, приметную девушку до сих пор не нашли.

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