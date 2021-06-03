Киев продает американское оружие Сирии

Американская военная техника на параде в честь Дня независимости в Киеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» РАЗОРИТ АРМИЮ УКРАИНЫ

А знаете ли вы, что украинская армия содержится за счет... российского газа?

Именно в этом Владимир Зеленский убеждал делегацию конгресса США, которая на днях наведалась в Киев. Он жаловался американцам, что после запуска "Северного потока-2" Россия откажется от транзита газа в Европу через его территорию и жовто-блакитное войско может разбежаться:

- "Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, отключит нас как минимум на $3 млрд в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию… «Северный поток-2» - это мощное оружие России... А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой — не давать оружие врагу... Украине необходима мощная и хорошо обеспеченная армия, чтобы продолжать защищать Европу и европейские ценности на восточной границе, - заявил Зеленский. Как украинская армия "защищает" Европу и ее "ценности" — он не уточнил.

Во время встречи президента Украины Зеленского с американскими сенаторами в Киеве. Фото: REUTERS

Про оружие еще на прошлой неделе Зеленскому говорил глава МИД Германии Хайко Маас: "Оно не поможет разрешить конфликт, необходимо оставаться в рамках политических договоренностей". Про деньги Маас тоже напомнил: "начиная с 2014 года, Германия укрепила Украину в гражданском секторе почти на €2 млрд".

С МИРУ ПО НИТКЕ — СОБРАЛИ ДИВИЗИЮ

Вообще Киев хорошо устроился в роли нахлебника Европы и НАТО. Как-то Зеленский "рыдал в жилетку" Трампа, жалуясь на слабую финансовую помощь Европы. Тот даже отчитал Евросоюз. За что получил по носу в ответ: пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Майя Косьянчич заявила, что "ЕС и европейские финансовые институции мобилизовали более €15 млрд для Украины". А это почти полтора военных бюджета Украины. Иными словами, деньги на армию у Киева есть. К тому же Украина уже много лет подряд получает из-за рубежа не только сотни миллионов долларов на военные цели, но и оружие, и боевую технику.

В первых рядах здесь США: они ежегодно "закладывают" от 250 до 400 млн. долларов в военный бюджет на помощь Украине. А еще "боевое железо" — катера, бронемашины, противотанковые ракетные комплексы, быстроходные лодки и всевозможное оборудование. Украинской армии помогают еще более 20 стран от Японии до Великобритании. Но Киев продолжает скулить - мало.

Москва уже официально заявила, что не намерена останавливать прокачку газа до полного выполнения контрактных обязательств — а это 31 декабря 2024 года. Но Зеленский всё-таки пытается повлиять на повестку предстоящей встречи Байдена и Путина в Женеве: "Не разрешайте Путину достроить "Северный поток-2", не давайте оружие врагу".

Чрезвычайно любопытный момент: во время встречи Зеленского с американцами "за закрытыми дверями" им был снова передан секретный список оружия и боевой техники, которые Киев хочет получить от Вашингтона.

Американцы ежегодно "закладывают" от 250 до 400 млн. долларов в военный бюджет на помощь Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СЕКРЕТНЫЙ СПИСОК

Украинские военные просили у США и их союзников:

- несколько сотен снайперских винтовок различного калибра и патроны к ним,

- минометы с боеприпасами

- гранатометы

- ракетные комплексы нескольких типов

- 80 пусковых устройств и 420 ракет противотанкового ракетного комплекса Javelin,

- 150 переносных зенитных комплексов Stinger,

- 1312 автомобилей Hummer,

- 280 машин класса MRAP (тип не указан),

- до 20 тыс сигнальных мин натяжного действия,

- 40 комплектов радиовзрывателей с дальностью действия до 10 км,

- радиолокационные станции контрбатарейной стрельбы,

- разведывательные беспилотники радиусом действия до 100 км

- радиостанции, прицельные приспособления, приборы ночного видения, медицинское оборудование и т.д.

КАК КИЕВ СИРИЙСКУЮ АРМИЮ ВООРУЖАЛ

США потихоньку эти запросы выполняет, но у Вашингтона появились очень "щекотливые" вопросы к партнерам. Американская разведка установила, что предприимчивый Киев продаёт американское оружие... в Сирию. Да еще с того времени, когда премьер-министр Украины был Арсений Яценюк.

В распоряжении Белого дома есть документ (он уже гуляет и в сети), в котором указывается перечень оружия, поставляемого в Сирию из Украины. На нем стоит подпись заместителя министра обороны Сирии П.Мехеда, а адресован он Талалу Маклуфу – генералу сирийской правительственной армии.

Информация подтверждается еще и тем, что у бойцов сирийской армии появились американские снайперские винтовки и миномёты. Когда же Вашингтон "прищучил" Киев этим фактом, тот пытался выкрутиться - мол, это трофеи, захваченные у боевиков, воюющих против правительственных войск в Сирии. Но разведуправление минобороны США эту ложь развеяло. Уж слишком много новейшего "трофейного" американского оружия оказалось в руках бойцов правительственной сирийской армии...

Впрочем, такое оружие все чаще мелькает и в руках защитников Донбасса.

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