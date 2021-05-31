Россия выставляет против НАТО 20 новых соединений

Помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия, Вооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В понедельник, 31 мая, 2021 состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России. На нем выступил глава военного ведомства РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он сделал несколько чрезвычайно важных для обороны нашего государства заявлений. Вот – некоторые из них.

КТО ГРОЗИТ НАМ С ЗАПАДА?

- На западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза со стороны НАТО во главе США, Североатлантический альянс наращивает интенсивность полетов своей стратегической авиации и присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивает число учений.

- Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние 7 лет в 14 раз выросла интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе.

- Систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.

- Одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России. За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения «Дефендер Юроп – 2021», в которых участвуют до 40 тысяч военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу.

КАК БУДЕМ ОБОРОНЯТЬСЯ?

- В ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны РФ сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.

- Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20-ти соединений и воинских частей.

- Данные организационные мероприятия синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники. В текущем году в войска Западного округа планируется поставить около 2000 единиц оружия.

- Помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия, Вооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более 200 упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на 4%.

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