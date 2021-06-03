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3 июня 2021 12:26

Мария Захарова: Белорусский народ никогда не откажется от русского языка, несмотря на лозунги оппозиции

На полях Петербургского международного экономического форума спикер МИД РФ ответила на вопросы Радио «Комсомольская Правда»
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
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На полях Петербургского международного экономического форума спикер МИД РФ ответила на вопросы Радио «Комсомольская Правда». Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

На полях Петербургского международного экономического форума спикер МИД РФ ответила на вопросы Радио «Комсомольская Правда». Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Сегодня в Северной столице начался Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — первый с момента пандемии. Поскольку событие это внешнеполитическое, в числе почетных гостей была спикер МИД РФ Мария Захарова. И на полях форума ответила на вопросы Радио «Комсомольская правда» — о русском языке в Белоруссии, авиарейсах Минск-Симферополь и флагах России на митингах в африканском Мали.

КУДА ДЕЛИСЬ КИТАЙЦЫ?

— Мария Владимировна, я помню ПМЭФ два года назад (последний перед ковидом). И там на самом высоком уровне была делегация КНР во главе с Си Цзиньпином. А сейчас почему-то наших восточных соседей нет. Расходимся курсами?

— Хочу напомнить, название форума включает слово «международный». Не двусторонний, не трехсторонний, не одноформатный. Это многосторонняя диалоговая площадка, которая подразумевает участие большого количества разных государств. И каждый год в доковидные времена ПМЭФ творил чудеса: как по количеству, так и по уровню делегаций. А российско-китайское сотрудничество, несмотря на объективные сложности из-за ковида, все-таки отличается высокой интенсивностью контактов, в том числе на высшем уровне. Вот, например, 19 мая в режиме видеоконференции главы наших стран дали старт строительству четырех новых энергоблоков Тяньваньской АЭС в Китае.

— Да, там ещё российские технологии используются.

— Поэтому отсутствие высоких представителей Китая на ПМЭФ абсолютно не означает, будто Россия намерена менять свои внешнеполитические приоритеты. В числе которых — укрепление всеобъемлющего, равноправного, доверительного партнерства с КНР.

— Главное, чтобы панды были сыты в Московском зоопарке, бамбук ели.

— Главное, что этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер. Кстати говоря, мы рассчитываем, что в ближайшее время, по мере улучшения той самой эпидемситуации, наше взаимодействие [с китайскими партнёрами] вернется к привычным формам.

ФЕЙКОВЫЙ «ШПИОН»

— С китайцами ясно, давайте о русских. В Дании осудили нашего гражданина Алексея Никифорова — талантливого ученого, работавшего в Копенгагене — за якобы «шпионаж в пользу РФ». Три года тюрьмы парню дали. МИД за его делом следом?

— Российские дипломаты присутствовали в зале суда 10 мая при вынесении приговора. На это решение подана апелляция. Еще раз подчеркиваю, российское посольство в Дании продолжает оказывать Никифорову необходимую консульско-правовую помощь и поддерживает контакты с его адвокатом.

— Но в целом история дикая.

— Мы рассматриваем это решение суда как яркий пример антироссийской кампании. К сожалению, она в последнее время охватила официальный Копенгаген. И вообще в целом Запад, да и руководство Дании, в любом вопросе пытается отыскать так называемый российский след, руку Кремля, как они любят говорить. Теперь дошли и до наших соотечественников, которые на законных основаниях занимаются научной деятельностью на территории этого королевства.

— Прямо маккартизм в 1950-е годы в США.

— Подобная активность датских спецслужб, честно говоря, похожа на охоту на ведьм. И она ставит под удар работу российских ученых в Дании. И, между прочим, наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству и неизбежно будет иметь еще более негативные последствия для двусторонних отношений, которые и без того омрачены абсолютно неконструктивной позицией официального Копенгагена.

Поскольку событие это внешнеполитическое, в числе почетных гостей была спикер МИД РФ Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Поскольку событие это внешнеполитическое, в числе почетных гостей была спикер МИД РФ Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

БУДУТ ЛИ РЕЙСЫ МИНСК — СИМФЕРОПОЛЬ?

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что, возможно, «Белавиа» запустит авиарейсы в Крым… а может, и не запустит — он в своём таком стиле выражается.

— Вообще мы считаем, что полноценное транспортное сообщение — важный фактор укрепления деловых и гуманитарных связей между странами и народами. И всячески приветствуем развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами Российской Федерации, в том числе с Республикой Крым. Недавнее решение Оперативного штаба [по предупреждению завоза коронавируса в РФ] — с 10 июня увеличить количество авиарейсов Москва-Минск до 10 в неделю, на взаимной основе. Так что по мере улучшения эпидемиологической ситуации — будем дальше идти по этому треку. Поэтому не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос.

— Еще раз, важно: с российской стороны, если из Минска поступит запрос, никаких проблем с организацией авиасообщения с Симферополем и другими городами не будет?

— С чего бы это?

— Ну, хорошо. Но давайте о грустном. Печатная газета «Комсомольская правда в Беларуси» как была в каком-то полузапрещенном состоянии в РБ — так до сих пор в Смоленской области выпускается, словно «эмигрантская антисоветчина» при СССР. Но это, наверное, не к вам вопрос…

— Нет, почему. Это в том числе вопрос и к нам. Потому что мы занимаемся поддержкой российских СМИ, работающих за рубежом. Мы ставим эти вопросы перед зарубежными партнерами, и перед белорусской стороной в том числе. И в ходе консультаций, которые идут по линии Министерства иностранных дел, наше посольство оказывает содействие, как вы, наверное, помните, нашим журналистам, которые работали и работают в Беларуси. Поэтому — нет: мы занимаемся этим вопросом тоже очень активно.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ В МИНСКЕ

— Спасибо, что помните о «КП». Но вот русский язык в Белоруссии за последние десять лет систематически исчезает из городской топонимики. И я сильно сомневаюсь, что это глубоко законспирированные агенты ЦРУ тайно от КГБ РБ приходят и меняют уличные таблички. Значит, тут чья-то политическая воля…

— Очень важно, принципиально важно, что русский язык имеет в Республике Беларусь равный с белорусским статус государственного. И это закреплено в конституции и Законе о языках Республики Беларусь. То есть фактически он превалирует во всех областях общественной жизни страны. Свыше 80% населения используют его в повседневной своей жизни. Тоже, понимаете, когда вы так драматизируете этот вопрос — пожалуйста, не забывайте, что на русском ведется обучение в школах и вузах [Беларуси]. И, что чрезвычайно важно, [на русском же] ведется документооборот. Действительно, белорусские власти проводили линию по продвижению в общественную жизнь белорусского языка. И в этом нет, по-моему, ничего удивительного. При этом, к сожалению, мы понимаем, что лишение русского языка статуса государственного, так, пару раз, но мелькало среди лозунгов белорусской оппозиции в ходе прошлогодних событий. Правда, они быстренько от этого своего девиза открестились.

— Чтобы не заниматься политическим самоубийством?

— По-моему, понятно, почему они это сделали. Потому что подобные заходы никогда не будут поддержаны большинством белорусских граждан. Поэтому подобные тезисы как-то быстро ушли. Но и важна же, вы правильно сказали, «политическая воля». А она была сформулирована в ходе выступления президента Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Тот отметил, что в великом русском языке есть часть белорусской души и он всегда будет достоянием белорусской нации.

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ БАМАКО ВЫХОДЯТ НА МИТИНГИ С РОССИЙСКИМИ ФЛАГАМИ

— На ПМЭФ солидно представлены африканские наши партнеры. Например, сегодня будет сессия с премьер-министрами ЦАР и Руанды. И совсем недалеко от них еще одна страна — Мали. В Сети есть многочисленные видео, как жители Бамако (столицы Мали) с русскими флагами просят Москву вмешаться, помочь их мирному урегулированию.

— Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Республике Мали, где внутриполитическая обстановка, к сожалению, существенно осложнилась после смещения военными в конце мая со своих постов президента и премьер-министра переходного правительства. При поиске путей стабилизации обстановки в этой стране мы исходим из принципа: «Африканские проблемы должны иметь африканские решения».

Мария Захарова ответила на вопросы Радио «Комсомольская правда» — о русском языке в Белоруссии, авиарейсах Минск-Симферополь и флагах России на митингах в африканском Мали. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Мария Захарова ответила на вопросы Радио «Комсомольская правда» — о русском языке в Белоруссии, авиарейсах Минск-Симферополь и флагах России на митингах в африканском Мали. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

— И если расшифровывать этот тезис…

— Мы полагаем, что главная роль в преодолении существующих разногласий должна принадлежать самим малийцам. Однако нас не удивляет, что среди выходящих сегодня на улицы в Мали демонстрантов — многие с глубокой симпатией относятся к нашей стране за помощь и в обретении их независимости, и в становлении государственности.

— Да, в советское время мы многим африканским странам помогли освободиться от колониальной неволи.

— А сейчас в Мали, при нашем, кстати, содействии, были реализованы крупные экономические проекты. Построены значимые объекты гражданской инфраструктуры — например, стадион в Бамако, его ещё называют «африканские Лужники». Так что Россия как постоянный член Совбеза ООН принимает активное и конструктивное участие в международных усилиях по нормализации обстановки в Мали. Мы и дальше будем оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе.

И КОРОТКО О ЛИЧНОМ

— Что для вас счастье?

— Сложнейший вопрос. Рассуждать можно часами, днями, годами. Мне кажется, в основе счастья — любовь.

— К родной стране, прежде всего?

— Любовь не имеет границ. Если она в тебе жива, то, мне кажется, ты — счастливый человек.

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