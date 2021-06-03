Туристическая новинка лета-2021: теперь можно добраться из Петербурга в Кронштадт на метеоре

Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов»

Если вы думаете, что всё видели в Санкт-Петербурге, и вас нечем удивить, есть хорошая новость – с приходом лета появился совершенно новый водный маршрут в кронштадтский музейно-исторический парк «Остров фортов», открытый 8 августа прошлого года.

Комфортабельный метеор стартует от «Сенатской пристани» у Исаакиевского собора. И с первых минут путешествия пассажиры могут наслаждаться чудесным видом центра города с воды. Сделав остановку у пристани на Дворцовой набережной, корабль отправляется в Кронштадт.

- На линию поставлены лучшие модернизированные метеоры, готовые перевозить пассажиров безопасно и с комфортом. Также организован экскурсионно-прогулочный маршрут «Форты Кронштадта», который будет отправляться до 7 раз в день от причала парка «Остров фортов». Сейчас стоимость билета Санкт-Петербург-Кронштадт и обратно 2200 рублей, но мы вместе с партнерами из «Острова фортов» работаем над снижением цены, и надеемся в ближайшее время опустить ее до 1650, − говорит Юрий Набатов, генеральный директор компании «Нева Тревел».

Взгляд с воды открывает перед путешественниками совершенно новый Петербург. Город строился как портовый, и именно проходя водным путем, можно прочувствовать его историю и современность, увидеть панораму с кораблями, верфями, парками и куполами, соседствующими с современными зданиями и сооружениями.

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ, ОТДЫХАЯ

Через 50 минут приятного путешествия по Неве и Финскому заливу метеор причаливает к пристани у форта «Петр I», находящейся на территории кластера «Остров фортов». Однако если ваша цель попасть в центр Кронштадта, вы можете продолжить путь до конечной точки маршрута – Зимней пристани.

С причала гости проходят в Музейно-исторический парк «Остров фортов», который открылся летом 2020 года. Это духовное сердце создаваемого туристско-рекреационного кластера, где можно не только отдохнуть, но и познакомится с историей флота.

Аллея героев российского флота протяженностью 150 метров представляет всю 324-летнюю историю Отечественного флота. Это своеобразная «дорога времени», на которой расположены 11 ниш с оригинальными скульптурными композициями, символизирующими исторические темы и подвиги 13 героев.

Для прогулок и отдыха на территории парка есть тематически оформленные беседки и дорожки, игровая площадка и веревочный парк, пруд в окружении яблонь. На берегу Каботажной гавани разместился Маяк памяти, панорамные качели и стационарные смотровые бинокли, пользоваться которыми можно бесплатно.

Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов»

«ЛАГЕРЬ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ»

Непосредственно к парку примыкает еще один объект кластера «Остров фортов» — «Лагерь настоящих героев». Впервые он принял детей 11 июля 2020 года, а 1 июня 2021 года состоялось торжественное открытие нового сезона.

Задача лагеря – обеспечение отдыха детей, укрепление их здоровья, обучение полезным навыкам, которые пригодятся во взрослой жизни, содействие профориентации, физическое развитие и патриотическое воспитание. Лагерь рассчитан на 160 детей в смену. Предусмотрены квоты для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

— «Остров фортов» — социально ориентированный проект. Особое внимание мы уделяем созданию благоприятных условий и расширению возможностей для подрастающего поколения, — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, — «Лагерь настоящих героев» — это инфраструктура для интересного и полезного отдыха детей Кронштадта и других районов Санкт-Петербурга. Он расположен в удивительном месте, пропитанном духом истории, воинской доблести и героизма. Локация, я уверена, будет способствовать приобщению детей к лучшим кронштадтским традициям и приобретению ими таких качеств, как уверенность в себе и товарищах, смелость и находчивость, умение никогда не пасовать перед трудностями и находить нужное решение».

Во второй летний сезон в лагере запланировано 7 смен на 750 мальчиков и девочек от 14 до 18 лет. Смены пройдут при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Во время пребывания в лагере ребят ждет физическая подготовка в виде игр и прохождения полосы препятствий, интеллектуальные тренировки в виде квестов и викторин, разработанных специально для «Лагеря настоящих героев».

В этом году в работе «Лагеря настоящих героев» ожидаются изменения. В рамках исполнения поручения Министра обороны налажено тесное сотрудничество с Центром «Авангард».

— Надеемся, что уникальные методики, наработанные Центром «Авангард», помогут «Лагерю настоящих героев» выйти на новый уровень, ведь Центр специализируется на военно-патриотическом воспитании молодежи. Уверена, что и «Авангард» вынесет много полезных уроков от сотрудничества с командой профессионалов лагеря», — говорит директор Центра «Авангард» Дарья Борисова.

В торжественной церемонии открытия первой смены 2021 года приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом, вице-адмирал Владимир Касатонов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

— В какой замечательный день мы открываем сезон — в Международный день защиты детей, — поприветствовал ребят губернатор. — И мы надеемся и делаем все необходимое, чтобы вы росли сильными, умными, здоровыми, чтобы вы были патриотами нашей великой страны и наследия наших великих предков. И я уверен, что вы такими будете»!

Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов»

КРОНШТАДТ СТАЛ НОВОЙ ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ

Развитие проекта туристско-рекреационного кластера в Кронштадте имеет большие перспективы. В планах вторая очередь музейно-исторического парка и музей военно-морской славы, частью которого станет первая советская подводная лодка К-3 «Ленинский Комсомол». Ее перебазируют в Кронштадт и превратят в музейный экспонат. Планируется строительство конгресс-центра, в котором будет проводиться Международный морской салон. Начинаются работы над социальной инфраструктурой: будут построены два жилых квартала с детскими садами, лицеем, с поликлиникой и зонами отдыха. Для туристов в кластере до 2025 года появятся две гостиницы 3* и 4*, а также яхтенная марина на 509 судов с инфраструктурой для обслуживания яхт в Каботажной гавани. При ней планируется открыть детскую яхтенную школу, пункт пропуска через границу для яхтсменов и таможенный терминал. Научно-образовательный комплекс кластера сформируют инженерно-инновационный и морской биолого-просветительский центры.

- «Остров фортов» – место для семейного туризма, - комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. - Уникальное сочетание классики и современности, истории и комфортной инфраструктуры – это и есть та Новая туристская география, о которой мы говорим, которая востребована и работает. Проект «Острова фортов» – это абсолютно новая точка на туристической карте не только Санкт-Петербурга, но и России.