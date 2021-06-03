Россияне готовы платить более высокие налоги, если они пойдут в пользу бедных

Россияне справедливы и сердобольны. Это показал недавний опрос ВЦИОМ. Более половины ответивших (54%) заявили, что готовы платить более высокие налоги, если это позволит обеспечивать поддержку бедным слоям населения. Фото: Shutterstock

Россияне справедливы и сердобольны. Это показал недавний опрос ВЦИОМ. Более половины ответивших (54%) заявили, что готовы платить более высокие налоги, если это позволит обеспечивать поддержку бедным слоям населения.

Однако вопрос социологов удивил экономистов.

- Говорить о повышении налогов можно только в том случае, если будет рост доходов, чтобы у населения было, с чего платить, - сказала «КП» директор Центра развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко. - А мы сейчас видим сокращение доходов. За первый квартал этого года они снизились на 3,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года. У нас уже и так повысились налоги: действует прогрессивная ставка, ввели налог на вклады. Давайте посмотрим, какие это даст результаты.

Кроме того, по мнению эксперта, автоматическая система перераспределения налогов в пользу бедных не работает.

- Я склонна поддержать идею правительства об адресной помощи населению, причем даже не по категориям, а персонально, - продолжает Корниенко. - При нынешней системе распределения помощь доходит не до всех, где-то размывается.

Для роста доходов населения необходимо создавать рабочие места в регионах.

- Давно пора сделать «красным флажком» для исполнительной власти в регионах ответственность за создание рабочих мест с белой зарплатой, - предлагает эксперт. - Это должен быть пункт номер один в оценке работы. Если мы хотим собирать налоги, мы должны обеспечить людей работой.

Что еще показал опрос

Если бедным россияне настроены помогать, то с богатых готовы драть три шкуры. Большинство отвечавших (83%) высказались за прогрессивную шкалу налогообложения. За одинаковый для всех налог высказались только 13% отвечавших - ровно столько составляет налог на доходы физлиц, интересное совпадение. Подавляющее большинство (81%) согласны, что налоги необходимо платить в обязательном порядке и в полном объеме.

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